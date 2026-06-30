أصالة: أحب ارتداء الزي الإماراتي

تصدرت الفنانة أصالة «التريند» عقب الحفل الذي أحيته في أبوظبي على مسرح «سبيس 42 أرينا»، ضمن موسم حفلات الصيف، حيث حرصت كعادتها على تبادل الأحاديث مع الجمهور طوال الحفل، ففي البداية أخبرت الحضور بأنها قررت إحياء الحفل وهي حافية القدمين، خوفاً من أن تسقط بعد أن سقط الكثير من حبات الكريستال من الفستان الذي كانت ترتديه على خشبة المسرح، وكذلك علقت على الشعر الطويل الذي ظهرت به، داعية الجمهور إلى تذكيرها بأنه ليس حقيقياً في حال تصرفت وكأنها من صاحبات الشعر الطويل.

وعن إطلالتها في الحفل علقت أصالة عبر حسابها على «إنستغرام»، قائلة: «بتعرفوا إني وبأغلب المرات اللي بغني فيها بأبوظبي بحب وبصمم ألبس لبس إماراتي صرف أو شبيهه، يمكن لأني بحس بفخر كون بشبه الست الإماراتية وما فيها من شموخ ممزوج طيبة وأصول أساسها هيبة»، لافتة إلى أن الفستان من تصميم المصمم الإماراتي حمد جاسم صاحب علامة «غرامي».

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها القديمة والحديثة، منها: «كتير الشوق»، و«يا مجنون»، و«أكتر»، و«أسفة»، و«يمين الله»، و«مبقاش أنا»، و«سامحتك» التي غالبتها الدموع خلال تقديمها، ولكنها تغلبت عليها قائلة: «لن أبكي.. انتم جايين تعبانين لنفرح مع بعض.. مسكت دموعي وتذكرت حاجة مضحكة ولن أبكي»، وشهد الحفل تفاعلاً واسعاً من الحضور، وتبادل البعض التعليقات مع الفنانة، في مشهد عكس عمق العلاقة التي تجمع الفنانة بجمهورها، واتسمت الأمسية بأجواء فنية راقية، حيث امتزج الأداء الحي بالإحساس العالي الذي عُرفت به أصالة.

ويأتي هذا الحفل بين مجموعة كبيرة من الحفلات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية، ويحييها كبار نجوم الفن والطرب من مختلف أنحاء العالم، تأكيداً على مكانتها كمركز للثقافة والفنون في المنطقة.