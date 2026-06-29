دبي في يوليو.. مدينة تنبض بالحياة والتجارب الاستثنائية

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامجه المرتقب لشهر يوليو 2026 الذي يضم باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الحية، والأنشطة الرياضية والتجارب المميزة، وستكون «مفاجآت صيف دبي» هي الأبرز لهذا الموسم، إذ تقدم جدولاً حافلاً بالأنشطة والعروض والتجارب العائلية التي تلبي كل الأذواق والاهتمامات والأعمار، كما تشمل الفعاليات أيضاً مجموعة واسعة من الحفلات والعروض المسرحية المميزة، إلى جانب مناطق المشجعين المخصصة لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ما يضمن لسكان الإمارة وزوارها قضاء أوقات حافلة بالمتعة، ومن هذه الفعاليات :

«مفاجآت صيف دبي»

التاريخ: الثاني من يوليو حتى 30 أغسطس 2026

الموقع: مختلف أنحاء الإمارة

تعود مفاجآت صيف دبي في دورتها الجديدة لتحول أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق والترفيه والتجارب العائلية في مختلف أنحاء دبي، ويمكن للسكان والزوار الاستفادة من تخفيضات موسمية مميزة لدى أبرز وجهات التسوق، إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية التي تقدمها الفنادق والمعالم الترفيهية، فضلاً عن برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات التي تلائم جميع أفراد العائلة.

«الإمارات موطننا»

التاريخ: حتى 19 يوليو 2026

الموقع: دبي فستيفال سيتي مول

توفر فعالية الإمارات موطننا في «دبي فستيفال سيتي مول» وجهة مثالية متكاملة لعشاق الساحرة المستديرة طوال فترة منافسات كأس العالم لكرة القدم هذا العام، فإلى جانب متابعة البث المباشر للمباريات، يمكن للزوار والمشجعين الاستمتاع ببرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، والمساحات المخصصة للعائلات، وخيارات الضيافة الراقية، وتجارب الطعام المميزة ضمن أجواء حماسية غامرة.

«دبي مولاثون 2026»

التاريخ: حتى 15 سبتمبر 2026

الموقع: مراكز تسوق مشاركة

توفر مبادرة مولاثون دبي مسارات داخلية مكيفة لممارسة رياضتي المشي والجري خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك ضمن مجموعة مختارة من مراكز التسوق في الإمارة، وتقام الفعالية يومياً في الفترة الصباحية، بهدف تشجيع السكان من جميع الأعمار على اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً ضمن بيئة داخلية مريحة، مع توفير خيارات متنوعة للمسافات في مراكز التسوق المشاركة.

فعاليات ترفيهية حية افتتاحية صيف دبي

التاريخ: 3 و4 يوليو 2026

الموقع: سيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول

تنطلق مفاجآت صيف دبي مع عطلة نهاية أسبوع حافلة بالعروض الترفيهية الحية والمجانية في سيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول، ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والتفاعلية، بمشاركة نخبة من الفنانين ومنسقي الأغاني والراقصين المحليين، وتحتفي بانطلاقة التجارب الصيفية الاستثنائية على مدى 60 يوماً في مختلف أنحاء الإمارة، ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعروض فنية مميزة يقدمها نخبة من نجوم الموسيقى العربية، من بينهم رحمة رياض، وناصيف زيتون، وأماندا معلوف، وسيف العلي، والفنان الإماراتي أرقم، والفنانة دنيا.

«منتزه الخيران»

التاريخ: 4 يوليو 2026

الموقع: دبي أوبرا

يُعرض العمل المسرحي الكوميدي منتزه الخيران في «دبي أوبرا»، وتدور أحداثه في منتزه للعائلات يقع خارج مدينة الكويت، حيث يجتمع عدد من الأشخاص لقضاء عطلة هادئة وأوقات ممتعة، غير أن مجريات الأحداث تأخذ منحى غير متوقع مع سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت والمغامرات غير المتوقعة، وحالات سوء الفهم بين الشخصيات، والتي تحول أبسط المواقف اليومية إلى مشاهد مليئة بالفكاهة والضحك والحركة خلال أمسية مسرحية ممتعة ومسلية للجمهور.

«ذكريات سبيس تون»

التاريخ: 4 يوليو 2026

الموقع: مركز مؤتمرات «جافزا وَن»

التفاصيل: يصطحب عرض ذكريات سبيس تون الجمهور في رحلة موسيقية تذكّرهم بأشهر أغنيات الرسوم المتحركة التي رافقت أجيالاً من الأطفال في العالم العربي، ويُحيي الحفل الفنان عاصم سكر، أحد أبرز الأصوات المرتبطة بالعصر الذهبي لقناة سبيس تون، حيث يقدم مجموعة من الأعمال المحببة للجمهور تشمل «دراغون بول» و«سابق ولاحق»، و«هزيم الرعد» و«صقور الأرض».

راحت فتح علي خان

التاريخ: 5 يوليو 2026

الموقع: كوكا كولا أرينا

يعود الفنان الباكستاني الشهير، راحت فتح علي خان، إلى دبي لإطلاق جولته العالمية، من خلال أمسية موسيقية خاصة يقدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله التي تمزج بين الموسيقى الصوفية وفن القوالي، والأغنيات الكلاسيكية الشهيرة، كما يشهد الحفل مشاركة نجله شاه زمان علي خان في تجربة موسيقية فريدة تجمع بين جيلين مختلفين من الفنانين على خشبة مسرح واحدة.

«بيت ذا هيت»

التاريخ: 11 يوليو حتى 8 أغسطس 2026

الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

تعود حفلات بيت ذا هيت في موسمها الخامس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، لتقدم سلسلة من الحفلات الموسيقية الداخلية التي تحتفي بأنماط فنية متنوعة لمواهب متميزة، من مختلف أنحاء المنطقة، وقد استضافت سلسلة الحفلات على مدى الأعوام الماضية نخبة من أبرز الفنانين العرب، وحضرها جمهور واسع من جميع أنحاء المنطقة للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، والأنشطة الترفيهية المسلية، ويتضمن برنامج هذا العام عروضاً فنية لموسيقى الروك والبوب والراب والموسيقى الخليجية، وغيرها، فضلاً عن عروض الأداء المفعمة بالحيوية والإنتاجات الفنية المسرحية، والأغنيات الجماعية التي تستمر طوال موسم الصيف.

فرقة كايروكي

التاريخ: 11 يوليو 2026

مركز دبي التجاري العالمي

تفتتح فرقة كايروكي المصرية سلسلة حفلات بيت ذا هيت بعرض فني يجمع بين أسلوبها الغنائي الفريد، وحضورها القوي على المسرح، مع تقديم مجموعة من أشهر أغانيها المحببة لدى الجمهور، مثل «مطلوب زعيم» و«نقطة بيضا»، و«روما» وغيرها، وتحظى فرقة كايروكي، التي استوحت اسمها من كلمتي «كايرو» (القاهرة) وفن «الكاريوكي»، بشعبية واسعة في المنطقة، بفضل عروضها الحية الممتعة والمفعمة بالحيوية.

ديستينكت وعصام النجار

التاريخ: 18 يوليو 2026

الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

التفاصيل: تقدم سلسلة حفلات بيت ذا هيت أمسية موسيقية تجمع اثنين من أشهر الفنانين في المنطقة، هما الفنان المغربي - البلجيكي ديستينكت، والمغني الفلسطيني - الأردني عصام النجار، وتمزج الألحان العربية مع الموسيقى العالمية.

طلال سام وسلطان المرشد

التاريخ: 25 يوليو 2026

الموقع: مركز دبي التجاري العالمي

يجتمع المغني السعودي المتألق، سلطان المرشد، مع الفنان الكويتي المتميز، طلال سام، في أمسية موسيقية مميزة، تحتفي بأحدث توجهات الأغنية الخليجية المعاصرة، وينتظرها عشاق موسيقى البوب العربية، ويقدم النجمان مجموعة من أشهر أعمالهما التي لاقت رواجاً واسعاً لدى الجمهور، بما في ذلك أغنيات «ولا غلطة» و«راحت أيامه» و«مش هحب»، ضمن أجواء صيفية ممتعة.

«كاندل لايت» في مدينة جميرا

التاريخ: 11 يوليو 2026

الموقع: مدينة جميرا

تقدم حفلات كاندل لايت عروضاً موسيقية حية في أجواء رائعة مضاءة بالشموع، حيث يستمتع الجمهور بإعادة تقديم مجموعة مختارة من الأعمال الموسيقية لعدد من أشهر المؤلفين العالميين والإقليميين، والتي تشمل مجموعة واسعة من المقطوعات الكلاسيكية والمعاصرة، يؤديها نخبة من الموسيقيين الموهوبين، وتأتي نسخة هذا العام في إطار برنامج أوسع نطاقاً، يحتفي بإرث عدد من أبرز الأسماء الموسيقية العالمية، من بينها فرقة كوين، ولودوفيكو إيناودي، وفيروز، وهانز زيمر.

«مايكل يعيش إلى الأبد»

التاريخ: 18 يوليو 2026

الموقع: كوكا كولا أرينا

التفاصيل: يحتفي عرض مايكل يعيش إلى الأبد بالإرث الغني لأسطورة البوب العالمي مايكل جاكسون، من خلال إنتاج مسرحي ضخم مستوحى من أشهر عروضه، ويجمع بين الغناء الحي والعروض الفنية الراقصة، ويُحيي الحفل الفنان العالمي الشهير رودريغو تيزر، برفقة فرقة موسيقية للعزف الحي وراقصين بارعين، مع مؤثرات بصرية مبهرة وأزياء تخطف الأنظار، بما يحاكي الأسلوب الذي كان متبعاً في حفلات جاكسون المذهلة، ويشمل العرض تقديم عدد من أشهر أغنيات ملك البوب الراحل

بيسميل وفرقة إنديان أوشن

التاريخ: 26 يوليو 2026

الموقع: كوكا كولا أرينا

تقدم أمسيات إندي سولفست مزيجاً موسيقياً فريداً يدمج الأسلوب السردي مع توليفات النغمات العصرية، من خلال عروض أداء مذهلة يقدمها المغني الهندي المتألق بيسميل مع فرقة إنديان أوشن الشهيرة، وتستوحي هذه الأمسيات مفهومها من التقاليد الهندية العريقة، لتوفر تجربة موسيقية عميقة تتمحور حول عروض الأداء الحية والتعبير الثقافي.