أم للمرة الأولى في عمر 63 عاماً.. حلم يتحقق بعد 38 عاماً من الانتظار

في قصة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، رُزقت امرأة أذربيجانية تبلغ من العمر 63 عاماً بمولودها الأول، بعد رحلة طويلة امتدت 38 عاماً من الانتظار والعلاج، لتتحقق أمنيتها في أن تصبح أماً للمرة الأولى.

وأعلن الطبيب الأذربيجاني ناتيج محرموف، الذي أشرف على متابعة الحالة، نبأ الولادة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معرباً عن سعادته بنجاح رحلة العلاج التي أثمرت عن حمل وولادة آمنين بعد سنوات طويلة من المحاولات.

وقال محرموف: «أكملنا العلاج، وبعد سنوات طويلة من الانتظار، حملت مريضتنا البالغة من العمر 63 عاماً طفلها بين ذراعيها. الحمد لله على نجاح العلاج، وعلى مشاركتنا في هذه المناسبة السعيدة».

ولم يكشف الطبيب عن تفاصيل إضافية تتعلق بطريقة العلاج أو الحالة الصحية للأم والمولود، إلا أن الإعلان أثار اهتماماً واسعاً، نظراً إلى ندرة حدوث حمل لأول مرة في هذا العمر، وما يتطلبه ذلك من متابعة طبية دقيقة ورعاية متخصصة طوال فترة الحمل والولادة.

وتُعد حالات الحمل في سن متقدمة من الحالات النادرة، وغالباً ما ترتبط بالاستعانة بتقنيات الإخصاب المساعد والعلاجات الحديثة، إلى جانب تقييم طبي شامل للحالة الصحية للأم، لما قد يرافقها من تحديات ومخاطر تستدعي إشرافاً طبياً مكثفاً.

وأثارت القصة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن فرحتهم بتحقق حلم الأمومة بعد ما يقارب أربعة عقود من الانتظار، واعتبروها مثالاً على الأمل والإصرار والتقدم الذي حققه الطب في مجال علاج تأخر الإنجاب.