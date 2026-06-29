أصبح مكروهاً بسبب خسارة مباراتين .. مدرب كوريا الجنوبية ممنوع من دخول البقالات والمطاعم

أصبح المدرب الكوري الجنوبي هونغ ميونغ بو مكروهاً لدرجة كبيرة في بلاده، وصلت إلى منعه من دخول البقالات والمطاعم، وذلك بعد خروج المنتخب من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026.

وكان هونغ قد فشل في قيادة كوريا الجنوبية بالمونديال ولم يتمكن المنتخب من تجاوز دور المجموعات بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا.

ولم يرق ذلك لجماهير كوريا الجنوبية، التي وضعت في المتاجر والبقالات والمطاعم لافتات تمنع هونغ من الدخول، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية.

وتقدم هيونغ ميونغ بو باستقالته من منصبه بعدما دعا رئيس بلاده إلى مزيد من التحليل في أسباب خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم.

وأعلن هونغ استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، وذلك بعدما جمع ثلاث نقاط في البطولة التي أقيمت في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك على خلاف التوقعات، وكان هونغ قد فشل أيضاً في بلوغ الدور الثاني في نسخة عام 2014 في ولايته الأولى كمدرب.

وتحدث الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلاً إن عدم بلوغ مرحلة خروج المغلوب يعد أمراً يدعو للسخرية.

وأضاف: هذا الفشل في نهائيات كأس العالم، والذي صدم الجماهير الكورية، يعد فشلاً للمنظومة والأفراد.

وكان منتخب كوريا الجنوبية، رابع مونديال 2002، قد وقع في مجموعة تبدو سهلة نظرياً في كأس العالم بنظامها الجديد.

وبعد الفوز في الجولة الأولى على التشيك 2-1، خسر الفريق أمام المكسيك ثم بشكل مفاجئ أمام جنوب أفريقيا، ولم تكن النقاط الثلاث كافية للتأهل كواحد من أفضل أصحاب المركز الثالث في نهاية دور المجموعات.