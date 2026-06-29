أخفى وفاة زوجته واحتفل مع الحضور بزفاف ابنيه

في مشهد إنساني نادر هزّ مشاعر الأردنيين، تحولت فرحة زفاف في محافظة الزرقاء إلى قصة مؤثرة اختلطت فيها دموع الفقد بفرحة العمر، بعدما أخفى أب وفاة زوجته عن نجليه لساعات حتى تتحقق آخر أمنية كانت تتمناها.

وشهدت منطقة شارع المية في الزرقاء، عقب صلاة الجمعة، حفل زفاف الشقيقين محمد وأحمد، وسط حضور كبير من الأقارب والأصدقاء الذين اجتمعوا لمشاركة العائلة فرحتها وإقامة وليمة احتفاء بالمناسبة.

لكن خلف أجواء الفرح، كان الأب يواجه أصعب لحظة في حياته؛ إذ تلقى اتصالًا من المستشفى أبلغه بوفاة زوجته، والدة العريسين، بعد صراع مع مرض السرطان.

ورغم هول الخبر، اتخذ الأب قرارًا مؤلمًا بإخفاء الوفاة مؤقتًا عن نجليه، وفاءً لرغبة زوجته الأخيرة التي كانت تتمنى أن ترى فرحتهما تكتمل دون أن يعكرها الحزن.

وبعد انتهاء مراسم الزفاف، أُبلغ العروسان بخبر وفاة والدتهما، ليتحول الفرح إلى لحظة وداع مؤثرة أبكت الحاضرين فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي القصة على نطاق واسع، مشيدين بموقف الأب وصبره وتضحيته من أجل إسعاد نجليه في أهم يوم بحياتهما.