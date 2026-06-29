يزيد أبو ليلى يعتذر للشعب الأردني .. فهل قبل الأردنيون اعتذاره ؟

قدم حارس المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى اعتذاره عن أي تقصير خلال مشاركته في كأس العالم مع المنتخب الوطني.

وكتب أبو ليلى عبر خاصية الستوري في انستغرام منشورًا قال فيه "انت مسؤول فقط عن السعي ليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير ، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير".

وبين أنه فخور جدًا اليوم بسبب أنه يعاتب نفسه على مباراة في كأس العالم ومع بطل العالم مؤكدًا أنه سيطمح دائمًا إلى أفضل.

وتاليًا نص ماكتب:

"انت مسؤول فقط عن السعي ليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير ، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير ..

فخور جدا بأني اليوم اعاتب نفسي على مباراة في كأس العالم ومع بطل العالم

اعتذر لكم جميعا على اي تقصير دائما سنطمح للأفضل

الحمد لله على كل النعم التي انعم الله بها علينا احبكم بالله".

وأضاف أبو ليلى في نص آخر "من حقك تغلط. ومن حقك تتعلم. ومن حقك ترجع أقوى من قدم سنوات من العمل والتعب حتى وصل بالأردن إلى هذه المرحلة حق مشروع له ان يخطئ ويتعلم". وتراوحت ردة فعل الشارع الأردني بين من أيده وقبل اعتذاره وبين من ظلّ مُصرّا على تحميله فشل المنتخب الأردني في ثلاث مباريات في كأس العالم.