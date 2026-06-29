قتل شقيقه ثم شوه الجثة لتبدو حادث دهس

كشفت قيادة شرطة البصرة في العراق، امس الأحد، لغز جريمة قتل غامضة حاول مرتكبها تضليل الجهات الأمنية عبر الإيهام بأن الضحية، وهو شقيقه، توفي نتيجة حادث دهس من قبل شخص مجهول.

وكشفت قيادة الشرطة في بيان تداولته وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل الحادثة، التي بدأت قبل 20 يومًا، عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من شخص ادعى أن شقيقه مفقود، ولا يعلم عنه شيئاً.

وأوضح البيان "أن صاحب البلاغ أبلغ الجهات المعنية يوم أمس السبت أنه عثر على جثة شقيقه في منطقة البترو في قضاء الزبير، وهي متفسخة، وبعد توجه الجهات الأمنية ومفارز التحقيق إلى مكان الجثة عثروا بالقرب منها على رسالة تتضمن ادعاءً بأن الضحية تعرض لحادث دهس، مع طلب السماح".

وأضاف البيان الرسمي "أن التحقيقات الفنية التي أُجريت، ومطابقة الرسالة مع خط يد صاحب البلاغ، أظهرت تطابقاً كاملاً، ما أثار الشكوك حوله وتم على إثر ذلك اعتقاله ليعترف بأنه أقدم على قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية".

وأشارت الشرطة إلى "أنه تم ضبط السلاح الذي قُتل به المجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى القضاء".