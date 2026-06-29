الأسو-أوكي هوية تراثية في نيجيريا

في مدينة إيسيين النيجيرية يواصل الحرفيون الحفاظ على أحد أهم رموز التراث الثقافي لشعب اليوروبا، وهو قماش الأسو-أوكي المنسوج يدوياً، وداخل ورشة «أجوموسه»، في منطقة أوكي أوجا، يعمل النسّاج كريم أديوﻻ على إنتاج هذا النسيج التقليدي الذي يُعد جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والاجتماعية في البلاد، ويُستخدم في المناسبات الاحتفالية والطقوس الاجتماعية.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في الطلب داخل نيجيريا وخارجها على قماش الأسو-أوكي ، مدفوعاً بزيادة اهتمام نيجيريي الشتات بالعودة إلى الجذور الثقافية، إلى جانب الانتشار العالمي المتصاعد للموضة والموسيقى النيجيرية التي أسهمت في تسليط الضوء على الأزياء التقليدية، وهذا الإقبال المتنامي أعاد إحياء صناعة كانت تعتمد سابقاً على الأسواق المحلية فقط، وفتح أمام الحرفيين فرصاً جديدة للتصدير والتوسع.