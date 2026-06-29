«سفراء متاحف الشارقة» يفتح باب التسجيل

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الـ18 من برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، أحد برامجها التعليمية المخصصة لليافعين، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو الجاري وحتى التاسع من يوليو المقبل. ويستهدف البرنامج اليافعين من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً من الناطقين باللغة العربية، ويُقام في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، بما يعكس تنوع التجارب المعرفية التي تقدمها متاحف الهيئة في مجالات الحضارة والتاريخ والعلوم البحرية، ويمنح المشاركين فرصة الاستفادة من بيئات متحفية متعددة تثري تجربتهم التعليمية والتدريبية.