مؤثر يستخدم عارضة أزياء كطُعم بشري لصيد سمكة قرش

قالت عارضة أزياء أنها كادت أن تُفترس من قِبل سمكة قرش بعد استخدامها كطُعمٍ للصيد في مخاطرة لجذب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأُلقيت سيسي روز في الماء كطعمٍ بشري، مربوطةً بحبلٍ وعليها أسماكٌ ميتة، ضمن تحدٍّ للصيد في البرية. وتم تجهيزها وإلقاؤها في مسطحٍ مائيٍّ بالقرب من ميناء. ومع ذلك، بدت سيسي وكأنها على وشك الموت عندما صُوّرت وهي تكاد تغرق.

ونشر المؤثر والشخصية الإعلامية أنتوني داوسون، المعروف باسم TooTurntTony، مقطع الفيديو بعد أن صوّره في أحد ممتلكاته. ويُظهر الفيديو عارضة الأزياء المقيمة في تورنتو وهي تُنزل إلى الماء قبل أن تُسحب إلى قاعه، بينما كان توني قد أدار ظهره لها للحظات.

وخمنت سيسي أنها ربما بقيت تحت الماء لمدة دقيقتين وهي تصرخ طلبًا للمساعدة، مع أنها اعترفت بأن المدة "كان من الممكن أن تكون أقل".

وصرحت لصحيفة "ديلي ميل" أنها شعرت بالخوف عند بدء المغامرة، لكنها شعرت "بالهدوء" عند دخولها الماء، معتقدةً أن سمكة القرش ستتجه نحو السمكة الميتة بدلًا منها.

وقالت: "في النهاية، كنت أعلم أن سمكة قرش بيضاء كبيرة لن تكون موجودة في المنطقة، لذا تمسكت بهذا الاعتقاد".

وجاء توني لاحقا "لإنقاذها"، معترفًا أمام الكاميرا بأنه "ربما كان عليه استخدام طعم أصغر". وأضاف في تعليقه الصوتي: "لقد كانت كارثة بكل معنى الكلمة".

وطمأنت سيسي معجبيها لاحقًا بأنها بخير، وكتبت: "هاها، أنا بخير يا جماعة، أعدكم". ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى.

ويظهر رجلان في نهاية المقطع وهما يلتقطان صورة مع سمكة قرش صغيرة قبل إطلاقها في الماء، وقد شوهد المقطع أكثر من 10.6 مليون مرة.

ولكن لم يُعجب جميع المتابعين بالتجربة، وتساءل أحدهم: "ماذا سيحدث لو التهمها قرش؟".

وكتب آخر: "يا رجل، ستتسبب في مقتل أحدهم إن لم يكن قد حدث ذلك بالفعل".