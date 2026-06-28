شاب مصري يقتل والده المسن بالفأس

في واقعة صادمة أثارت غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أقدم شاب مصري على إزهاق روح والده بطريقة مروعة، مستخدمًا آلة حادة (فأس).

وشهدت الواقعة مدينة "قويسنا"، بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقل جثمان الأب إلى المستشفى العام بالمدينة ليصبح تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الضحية يبلغ من العمر 75 عامًا، فيما يبلغ عمر الابن 29 عامًا، حيث تم إلقاء القبض عليه وضبط الفأس التي استخدمت في الجريمة.

وتبين أن القاتل يعاني من اضطرابات نفسية وله تاريخ مرضي وملف علاجي في مستشفى الصحة النفسية.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، كما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع إجراء المعاينة وسماع أقوال شهود العيان والأسرة.