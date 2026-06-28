أسراب من الطيور في حديقة المرموم في دبي، في مشهد هادئ يعكس تناغم الحياة الفطرية مع البحيرات الطبيعية والاصطناعية المنتشرة في المحمية. وتُعد محمية المرموم الصحراوية أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في الإمارات، وموطناً لمئات الأنواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، ما يجعلها وجهة مفضّلة لعشاق مراقبة الطيور والتصوير الفوتوغرافي والطبيعة. وهنا تقف الطيور في المياه الضحلة وسط انعكاسات الضوء على سطح البحيرة، في مشهد يختزل قدرة دبي على الجمع بين التنمية الحديثة والحفاظ على التنوع البيولوجي، لتبقى المرموم واحدة من أبرز الوجهات البيئية والسياحية في الإمارة.