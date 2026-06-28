«نباتات هوائية» في بولندا

في مشهد فني يجمع بين الجسد والمكان والخيال، قدّمت مجموعة الرقص البلجيكية «فرقة الأحذية الحمراء» عرضاً بهلوانياً بعنوان «نباتات هوائية»، في ساحة الحرية بمدينة بوزنان في بولندا، ضمن فعاليات مهرجان مالطا 2026، أحد أبرز المهرجانات الثقافية في أوروبا.

وتحوّلت الساحة العامة إلى مسرح حيّ، حيث اندمج الأداء الحركي مع الفضاء العمراني، في عرض يستلهم فكرة النباتات الهوائية التي تنمو على أجسام أخرى دون أن تؤذيها، في إشارة رمزية إلى التعايش والتداخل بين الإنسان والبيئة والمدينة.

ويُعد مهرجان مالطا من الفعاليات الثقافية البارزة في بولندا، إذ يركز على تقديم أعمال فنية خارج الأطر التقليدية للمسارح، ويمنح الجمهور فرصة التفاعل المباشر مع العروض في الفضاءات المفتوحة، ما يخلق علاقة مختلفة بين المتلقي والفن.