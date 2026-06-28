«صيف دبي» عامر بالفرح والعروض العالمية

يحتل الترفيه مكانة بارزة ضمن مفاجآت صيف دبي 2026، إذ يقدم برنامج الدورة الجديدة طيفاً واسعاً من الحفلات الموسيقية والعروض الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة العائلية، التي تصنع الأجواء المميزة واللحظات التي لا تُنسى في مختلف أرجاء المدينة. وعلى مدى 60 يوماً ستقدم عشرات الحفلات الموسيقية والعروض التي تجمع بين الطابعين الشرقي والغربي، فضلاً عن العروض المسرحية، ما يجعلها تقدم جرعة ترفيهية لمختلف شرائح المجتمع من مقيمين وزوار.

حفلات مراكز التسوّق

تنطلق العروض الترفيهية في مراكز التسوق، إذ يستضيف دبي هيلز مول سلسلة من العروض الحية المجانية لفنانين إماراتيين، حيث يحيي الفنان سيف العلي، المعروف بمزجه الفريد بين الموسيقى الإماراتية والعربية التقليدية مع التأثيرات العالمية المعاصرة، حفله في الثالث من يوليو، فيما يطل الفنان أرقم العبري، والمعروف بموسيقاه التي تجمع بين السول، و«الآر أند بي»، و«النيو سول»، والموسيقى الخليجية، على الجمهور في الرابع من يوليو. أما مركز «سيتي سنتر مردف»، فسوف يحتضن حفل الفنانة العراقية رحمة رياض في الثالث من يوليو، بينما يحلّ على مسرحه في الرابع من يوليو، النجم ناصيف زيتون، ليقدم أمسية موسيقية مميزة ومحملة بأحدث إنتاجاته الفنية للمتسوقين والزوار.

وتستكمل الأجواء الاحتفالية في مراكز التسوق، حيث سيقدم الفنان محمد البكري عرض «سمراتنا» في الثالث من يوليو، على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات، فيما يحيي الفنان عاصم سكر حفلاً مستوحى من أغاني «سبيستون» في الرابع من يوليو في مركز جافزا ون للمؤتمرات، ليُقدّم تجربة حية تُعيد إلى الأذهان أغاني «سبيستون» الشهيرة التي أثرت في أجيال من العالم العربي.

عشاق «أبوالفنون»

من الحفلات الموسيقية إلى المسرح، حيث تزخر أجندة الأيام الأولى من المهرجان بالفعاليات المتنوعة، ما يتيح لعشاق أبوالفنون حضور العرض الكوميدي المميز «منتزه الخيران» الذي سيقدم على خشبة دبي أوبرا. ويتسم هذا العرض بكونه ترفيهياً مملوء باللحظات الكوميدية والأحداث المثيرة التي تدور في أجواء منتجع الخيران، إذ تجتمع شخصيات هذا العمل في المنتجع للاستجمام، ولكن سرعان ما ينكشف العديد من المفاجآت، وتتحول الزيارة إلى سلسلة من المغامرات المضحكة.

برامج ناجحة

وعلى امتداد الدورات المتعددة لمفاجآت صيف دبي، تمكّنت بعض البرامج الفنية من الاستمرار عاماً بعد الآخر، نظراً لجماهيريتها، ومنها مهرجان «بيت ذا هيت» الذي يعود في موسمه الخامس في مركز دبي التجاري العالمي مع برنامج موسيقي أوسع وأكثر تنوعاً. وتحيي فرقة «كايروكي» المصرية الشهيرة بمزيجها المميز من موسيقى الروك والموسيقى البديلة وسرد القصص حفلها في 11 يوليو، تليها أمسية يشارك فيها ديستينكت وعصام نجار في 18 يوليو، حيث سيقدمان عرضاً ديناميكياً من التأثيرات العربية وموسيقى البوب المستقلة والأصوات العالمية، فيما يحيي كل من سلطان مرشد وطلال سام حفلاً في 25 يوليو، بينما تقدم الفنانة اللبنانية رشا رزق عرضاً خاصاً في الأول من أغسطس، قبل أن يختتم النجم الشاب الشامي واللبنانية لين حايك التي فازت بلقب «ذا فويس كيدز 2016»، السلسلة بحفل يُقام في الثامن من أغسطس.

ومن الحفلات التي تجذب الجمهور على الدوام، حفلات «كاندل لايت» التي تعود إلى مدينة جميرا – ميناء السلام في 11 يوليو، حيث تُقام أمسية موسيقية كلاسيكية ومعاصرة تحتفي بأعمال عدد من أشهر الفنانين والمؤلفين الموسيقيين العالميين، من بينهم فرقة كوين ولودوفيكو إيناودي وهانز زيمر. أما عرض «مدغشقر»، فسيكون من أبرز الفعاليات في «دبي فستيفال سيتي مول»، إلى جانب عرض «صائدو الشياطين في الكيبوب» في سيتي سنتر مردف من 9 إلى 19 يوليو.

ملك موسيقى البوب

ويستضيف مسرح كوكاكولا أرينا حفل «مايكل باقٍ إلى الأبد»، ويقام هذا العرض ليوم واحد فقط في 18 يوليو، ويحتفي بالإرث العظيم لملك موسيقى البوب، من خلال أداء يستعيد فرادة النجم الأيقونة الراحل مايكل جاكسون. ويحيي العرض الفنان العالمي رودريغو تيزر، برفقة فرقة موسيقية مباشرة وراقصين بارعين، مع مؤثرات بصرية مبهرة وأزياء رائعة، يلاقيها تصميم رقصات أعيد ابتكاره بدقّة ليحاكي فرادة «جاكسون» على إيقاعات أكثر أغنياته شهرة.

أما في 26 يوليو فيقدم على المسرح نفسه عرض «إندي سولفست»، ويستوحي هذا الحدث الفني أجواءه من التقاليد العريقة لجلسات «المحفل» و«البايثاك»، ويعيد تقديم هذه التجارب الثقافية الهندية الأصيلة بأسلوب عصري، مسلطاً الضوء على الألحان الخالدة والروابط الإنسانية العميقة. بينما في منتصف أغسطس تقدم احتفالية لا تُنسى وحافلة بأروع الأعمال الموسيقية من جنوب الهند، تحت عنوان «ثالام بيتس»، وتنفرد بالجمع بين الموسيقى الإيقاعية وأغنيات وألحان الماضي الجميل، إلى جانب عروض مباشرة مذهلة، وأجواء استثنائية لا يمكن لمحبي الموسيقى في دبي تفويتها.

«ذا ميامي شو»

وكجزء من احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي 2026، تُحيي فرقة ميامي الكويتية حفل «ذا ميامي شو» في كوكاكولا أرينا يوم 29 أغسطس، في أول عرض دولي للفرقة خارج الكويت، لتقدم للجمهور أمسية حافلة بأشهر أعمالها التي رافقت أجيالاً من عشاق الموسيقى الخليجية، بما في ذلك «بستانس» و«يا عمري أنا» و«يا حلوكم». وفي اليوم نفسه، يقدم الفنان الكوميدي «أتول خاطري» عرضاً حياً على مسرح الإمارات، يستمتع من خلاله الجمهور بمجموعة من أعماله الجديدة بالأسلوب الفكاهي الذي يتناول تفاصيل الحياة اليومية والحياة العصرية.

أجواء كأس العالم

إلى جانب الحفلات الترفيهية، يقدم برنامج مفاجآت صيف دبي فرصة لعيش أجواء مباريات كأس العالم لكرة القدم في منطقة المشجعين في مركز دبي التجاري العالمي من DXB LIVE، وذلك حتى 19 يوليو 2026، حيث يجتمع عشاق كرة القدم من مختلف الأعمار لمتابعة أحداث البطولة الأكثر شعبية في العالم. وتتميز منطقة المشجعين بأجوائها النابضة بالحيوية والمناسبة لجميع أفراد العائلات، وتنفرد بشاشاتها العملاقة التي تضفي المزيد من الأجواء الرائعة على كل مباراة، إضافة إلى عروض ترفيهية وأنشطة تفاعلية مميزة. وإلى جانب متابعة المباريات مباشرة على الشاشات العملاقة، يمكن الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات الشهية والمشروبات المنعشة، مع أجواء احتفالية وراقية.

• «سيتي سنتر مردف» يحتضن حفلين للفنانة العراقية رحمة رياض والنجم ناصيف زيتون في الثالث والرابع من يوليو.