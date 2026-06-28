الشاب خالد يجذب الآلاف إلى منصة جديدة في مهرجان موازين

جذب الفنان الجزائري الشاب خالد الآلاف ​من جمهور مهرجان «موازين إيقاعات العالم» إلى أحدث منصة أضيفت ‌للحدث ​الموسيقي السنوي في المغرب، على ملعب الأمير مولاي عبدالله، في حفل أقيم مساء الجمعة بالعاصمة الرباط.

وأضاف المهرجان في دورته الـ21 منصة ملعب الأمير مولاي عبدالله، الذي جرى تجهيزه وتطويره في الآونة ⁠الأخيرة، إلى منصاته المعهودة، النهضة والسويسي وسلا وأبي رقراق ومسرح محمد الخامس وموقع شاله الأثري.

واستقبل الجمهور نجم الراي الجزائري بحماس، وتفاعل معه على مدى أكثر من ‌ساعة، قدم خلالها الشاب خالد مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «لاكاميل» و«يالشابة بنت بلادي» و«أنسي أنسي» و«جاتني برية» و«مالها ديك ‌البيضة» و«روحي يا وهران» و«بختة» و«دي دي»، ‌التي حققت شهرة عالمية في أوائل التسعينات، و«عائشة» ‌و«سي لافي»، قبل أن ‌يختتم الحفل بأغنية «أصحاب البارود». وكان قد صعد إلى المنصة في الجزء الأول من ​سهرة الجمعة الفنان المغربي ‌الدوزي، الذي ​قدم عدداً من أغنياته، منها «لك ⁠قلبي» و«مريامة» و«أنا مغربي» و«شوف شوف» و«العيون عينيا»، في عرض مزج بين الإيقاعات السريعة والمؤثرات البصرية.

وأثرى الدوزي حفله باستضافة ثلاثة ​فنانين ⁠مغاربة لمشاركته بعض الأغنيات، ⁠كما أعاد تقديم الأغنية الشعبية المغربية «شحال قالوا فيا وفيك يا السمرا»، مع مغنيها الأصلي الشاب تيوسي.

وفي الليلة ذاتها، ⁠أحيا الموسيقار المغربي أمين بودشار حفلاً على منصة النهضة، كما أحيت المغربية سعيدة شرف حفلاً على منصة شاطئ سلا، قدمت خلاله بعضاً من أحدث أغنياتها.