صبي صيني يدعي أنه قزم بعد ضبطه يقود سيارة مسروقة

أُلقي القبض على فتى يبلغ من العمر 12 عاماً من جنوب الصين، بعد أن قاد سيارة بمفرده لمدة ست ساعات على الطريق السريع، مدعياً أنه مصاب بالتقزم، الأمر الذي أثار صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت ملاحظة الفتى، واسمه لو، من قبل محصّل رسوم على الطريق السريع في 15 يونيو، بسبب قصر قامته غير المعتاد، الذي برره الصبي بأنه بالغ مصاب بالتقزم، لكن محصّل الرسوم شكّك في الأمر، وأبلغ الشرطة، وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».

وبعد التحقيق، تبيّن للشرطة أنه مجرد طفل، وبالتالي لا يحق له الحصول على رخصة قيادة بموجب القانون الصيني. وفي البداية، ادّعى «لو» زوراً أنه كان يقود سيارة عمته إلى منزل جدته، لكن عندما تواصلت الشرطة مع والده، تبيّن أنه لم يكن يعلم أن ابنه يستطيع القيادة.

علاوة على ذلك، تبيّن أن السيارة في الواقع تعود لجار «لو»، الذي لم يكتشف فقدانها إلا بعد إبلاغ الشرطة له. وأثار توقيف «لو» دهشة الجميع، إذ كان قد قاد سيارته لأكثر من ست ساعات، كما كان يرتدي خفّين، وهو ما يُعدّ مخالفة لقواعد السلامة المرورية.

وأوضح «لو» للشرطة أنه وأصدقاءه تعلموا القيادة بأنفسهم من أجل الإثارة، وأنه سبق له أن قاد سيارة بمفرده على الطرق العامة.