روما تحتفل بمرور 80 عاماً على إطلاق دراجات «فيسبا» الشهيرة

احتفلت روما بالذكرى الـ80 لولادة دراجات السكوتر الإيطالية «فيسبا» التي رأت النور بالتزامن مع ولادة النظام الجمهوري في إيطاليا، وأصبحت على مرّ السنوات، بفضل عدد من الأفلام السينمائية البارزة، أحد رموز نمط الحياة الإيطالية.

واكتظت شوارع العاصمة الإيطالية، صباح أمس، بآلاف دراجات «فيسبا»، في أجواء احتفالية غلبت عليها الألوان والبهجة. وجاب عشاق الدراجة الشهيرة وسط العاصمة، مروراً بشوارع تُحظر عادة على المركبات الخاصة. وقال رئيس بلدية العاصمة الإيطالية، روبرتو غوالتيري، خلال إطلاق الفعاليات «إنّ تاريخ (فيسبا) الذي رافق ولادة إيطاليا ونهضتها بعد الحرب العالمية الثانية، يُعدّ رمزاً أيقونياً لتاريخنا وثقافتنا».

وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي التُقطت لها صور على دراجة «فيسبا» بيضاء، بالدراجة الشهيرة، واصفة إياها بأنها «أحد أكثر الرموز الإيطالية المحبوبة في العالم، ورمز للإبداع والأسلوب الإيطاليين».