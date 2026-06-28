مهرجان الحمامات في تونس بدورته الـ 60.. «ذاكرة تعيش»

أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي ​أمس، تنظيم الدورة الـ60 من ‌الحدث ​الفني الذي يُقام سنوياً في شمال شرق تونس خلال الفترة من 11 يوليو إلى 13 أغسطس تحت شعار «ذاكرة تعيش»، ببرنامج يشمل 32 عرضاً متنوعاً بين الموسيقى والمسرح والرقص ⁠المعاصر بمشاركة فنانين من 12 دولة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن «الدورة الاستثنائية» تحتفي بمرور ستة عقود على تأسيس المهرجان، الذي يُعد ‌من أبرز «المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة».

وأضافت أن ‌البرنامج يضم مشاركين من تونس ولبنان والجزائر والمغرب ‌ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا ‌والولايات المتحدة، والأراضي الفلسطينية «في ‌ترجمة لرؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح»، من خلال عروض تمزج ​بين أنماط ‌موسيقية مختلفة ​وتجارب فنية معاصرة.

وتشمل قائمة المشاركين في ⁠الدورة المقبلة فنانين من بينهم اللبناني مارسيل خليفة والمغربية نجاة عتابو والفلسطيني فرج سليمان، والإيطالي ماريو ​بيوندي ⁠والبرتغالية ماريزا، ⁠إلى جانب عدد كبير من الفنانين التونسيين، منهم صوفيا صادق وشكري بوزيان والموسيقار ظافر يوسف.

كما تخصص ⁠الدورة مساحة للعروض الموسيقية التونسية الجديدة، من بينها (لايف ويز أوركسترا) لنور عرجون وسليم عرجون، و(صدى الأطلس) لعطيل معاوي، و(دوليشة) لبثينة نابولي، و(نوستالجيك) لمهدي المولهي.

ويحضر المسرح ضمن فعاليات الدورة من خلال ‌عروض (الهاربات) لوفاء الطبوبي، و(جاكراندا) لنزار السعيدي، و(هوما) لسيرين قنون، و(روضة العشاق) لمعز ​العاشوري.

وقالت إدارة المهرجان إن العروض تتناول قضايا الهوية والذاكرة والمنفى والحرية والعدالة والعيش المشترك، فيما تستلهم أعمال أخرى التراث الثقافي والروحي والشعبي.