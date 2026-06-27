"التجارة" الأميركية تمنح الضوء الأخضر لعودة محدودة لنماذج "ميثوس" من "أنثروبيك"

بعد فترة من الترقب التي خيمت على قطاع التكنولوجيا، وافقت وزارة التجارة الأميركية على إعادة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الأقوى لشركة "أنثروبيك" بشكل محدود، وذلك بعد نجاح الشركة في معالجة المخاطر الأمنية التي دفعت الحكومة سابقاً إلى تعليق عملها.

ووفقاً لرسالة موجهة من وزير التجارة، هوارد لوتنيك، إلى الشركة بتاريخ 26 يونيو، والتي قال موقع "أكسيوس" إنه اطلع عليها، فقد أثمرت نقاشات "أنثروبيك" مع الحكومة عن "تقدم ملموس".

وبعد تقييم شامل لـ "مخاطر التحويل" المحتملة، خلص الوزير لوتنيك إلى إرساء ضمانات مناسبة. وعليه، نصّت الرسالة على إعفاء نموذج "كلود ميثوس 5" (Claude Mythos 5) من متطلبات التراخيص الخاصة بالتصدير أو إعادة التصدير أو النقل المحلي لصالح جهات محددة (مدرجة في الملحق "أ" من الرسالة) وموظفيهم الأجانب، بالإضافة إلى موظفي "أنثروبيك" الأجانب.

تطور مهم

شكل الإيقاف المفاجئ لنموذجي "ميثوس 5" (Mythos 5) و"فابل 5" (Fable 5) صدمةً في أوساط الصناعة التكنولوجية ولدى الحلفاء الدوليين، حيث أدى غيابهما إلى شلل مؤقت في بعض القدرات والعمليات السيبرانية التي كانت تعتمد عليهما بشكل أساسي.

وقد جاء هذا الحظر إثر قيود تصدير صارمة فرضها لوتنيك في 12 يونيو الماضي، بعد أن أثارت شركة "أمازون" مخاوف أمنية تتعلق بـ "كسر حماية النظام" (Jailbreaking)، وسط اتهامات للإدارة بأن "أنثروبيك" لم تتعامل مع تلك المخاوف بالجدية الكافية في البداية. وتعهدت الشركة لاحقاً بالعمل مع الحكومة الأمريكية لوضع بروتوكولات ومعايير صارمة لإصدار النماذج المشمولة بالقرار.

عودة مشروطة وحذر مستمر

رغم هذا الانفراج، لا يزال نظام الرقابة الصارم سارياً؛ إذ تبقى قيود التصدير مفروضة على جميع المؤسسات غير المعتمدة صراحةً من الإدارة الأمريكية، كما أن الحظر لا يزال مفروضاً بالكامل على نموذج "فابل 5".

ووجه لوتنيك رسالة حازمة تؤكد أن هذا القرار ليس نهائياً، حيث صرّح: "أحتفظ بالحق في إعادة التقييم وتعديل نطاق متطلبات الترخيص على النماذج المشمولة في حال تغيرت الظروف". كما احتفظ بحقه في تعديل قائمة الجهات المسموح لها بالوصول "في أي وقت".

رد "أنثروبيك"

في أول رد فعل لها، أكدت "أنثروبيك" استلامها للإشعار، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تجهيز مجموعة مقدمي الخدمات المعتمدين لاستعادة وصولهم إلى "ميثوس 5" بأسرع وقت ممكن.

وصرح متحدث باسم الشركة: "نحن سعداء بهذا التقدم، ومستمرون في التعاون مع الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى (ميثوس 5)، والعمل على إعادة إتاحة (فابل 5) للاستخدام العام مجدداً".

الخطوات القادمة

يأتي تخفيف القيود عن "أنثروبيك" بعد عمليات مراجعة حكومية مماثلة خضعت لها نماذج شركة "أوبن إيه آي"، والتي وصفتها الأخيرة بأنها غير مستدامة.

لكن حالة عدم اليقين التنظيمي لا تزال تخيم على المشهد؛ إذ تتجه الأنظار نحو الموعد النهائي في شهر أغسطس المقبل لتنفيذ أمر تنفيذي خاص بالأمن السيبراني، والذي يُلزم الوكالات الفيدرالية بإنشاء آلية رسمية لتقييم القدرات السيبرانية لنماذج الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، تكثف "أنثروبيك" مباحثاتها مع المسؤولين الحكوميين لصياغة إطار سياسات رسمي يعالج مخاوف الأمن القومي الاستباقية قبل طرح أي نماذج مستقبلية في الأسواق.