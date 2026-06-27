بعد ردود الفعل السلبية على سيارتها الكهربائية.. مدير التسويق والأعمال في فيراري يغادر منصبه

أعلنت شركة فيراري أن مدير التسويق والأعمال لديها إنريكو غالييرا، سيستقيل من منصبه، بعد 16 عاماً من وجوده في منصبه، وذلك بعد أسابيع من إطلاق سيارتها الكهربائية التي واجهت ردود فعل سلبية وانتقادات حادة.

وسيتولى الرئيس السابق لفرع "بي إم دبليو" في إيطاليا ماسيميليانو دي سيلفستري، مهامه ابتداء من واحد يوليو، على أن يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا.

تأتي مغادرة غالييرا بعد أسابيع من كشف فيراري عن طرازها "Luce"، أول نموذج كهربائي بالكامل للشركة، والذي لم يحظ بالترحيب الذي كانت تأمله في أروقة المصنع.

السيارة، التي طوِّر تصميمها الانسيابي الخالي من الزوايا بالتعاون مع استوديو التصميم "LoveFrom" الذي أسسه كبير مصممي "آبل" السابق جوني آيف، مثّلت قطيعة حادة مع لغة تصميم فيراري التقليدية، ما جرّ عليها سخرية سريعة من المتحمسين والمستثمرين على حد سواء.

وكان هذا الرفض العلني غير مألوف بالنسبة إلى علامة تجارية اعتادت الإعجاب أكثر من الانتقاد.

وتراجعت أسهم فيراري بأكثر من 8% في جلسة واحدة عقب الكشف، في حكم صارم من الأسواق على واحد من أكثر الأسماء قيمة في القطاع.

وتوالت الانتقادات للتصميم، من بينها ما صدر عن رئيس مجلس إدارة فيراري السابق لوكا كورديرو دي مونتيتسيمولو، الذي حذر من أن العلامة تخاطر بتدمير أسطورة، وذهب إلى حد اقتراح إزالة الشارة الشهيرة عن السيارة.

وانضم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إلى المنتقدين، متسائلا عن سعر النسخة ذات الأبواب الأربعة، الذي يبدأ من 550.000 يورو.