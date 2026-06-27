تسريبات: أبل تعتزم زيادة ذاكرة الوصول العشوائي في هواتف آيفون 18

تتجه شركة أبل، بحسب أحدث التسريبات، إلى إجراء تعديل تقني يحمل أهمية كبيرة في خطط الشركة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي داخل هواتفها المقبلة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن هواتف آيفون 18 الأساسية ستحصل على زيادة في ذاكرة الوصول العشوائي لتصبح تسعة غيغابايت بدلاً من ثمانية بالإصدار الحالي في خطوة تستهدف تحسين أداء ميزات الذكاء الاصطناعي من أبل مع الإصدار القادم من نظام التشغيل أي أو أس 27، مع مواصلة نسختي البرو والبروماكس بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 غيغابايت.

ورغم أن زيادة الذاكرة بمقدار غيغابايت واحد قد تبدو محدودة، فإنها من المتوقع أن تمنح الهواتف قدرة أفضل على تشغيل مهام متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أبل، خاصة مع توسع اعتماد النظام على المعالجة المحلية للذكاء الاصطناعي وتشغيل نماذجه في الخلفية.