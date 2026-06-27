انتهاء حقبة.. "بي بي سي" توقف البث الإذاعي عبر الموجات الطويلة بعد 90 عاماً من استخدامها

أعلنت "بي بي سي" عن إغلاق "راديو 4" آخر محطة تابعة لها تعمل بالموجات الطويلة لتنتهي حقبة بدأت عام 1934.

وانتهى عمل إذاعة "راديو 4" بشكل دائم في الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش، اليوم السبت، بعد انتقالها إلى التردد بالموجات الطويلة عام 1978.

وتم استخدام خدمات الموجات الطويلة منذ 1934 لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي 2022 أعلنت "بي بي سي" أنها تتوقع أن تنتهي خدمات موجاتها الطويلة، وفي 2024 أنهت الجدولة المنفصلة لإذاعة "راديو 4" على الموجات الطويلة قبل التغيير.

وذكرت "بي بي سي" أن الخدمة أُغلقت حيث إن تقنية الموجات الطويلة "تقترب من نهايتها" وأن مواصلة استخدامها سوف يكون "استثماراً باهظاً" لمنصة لا يستخدمها سوى جزء صغير من المستمعين.

وأكدت "بي بي سي" أنه لن يتم فقدان أي من برامج إذاعة "راديو 4" بسبب الغلق.

وغالبا ما تُستخدم الإذاعة ذات الموجات الطويلة من جانب المجتمعات النائية والريفية وكذلك البحارة والصيادين.