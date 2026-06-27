تقارير: "جي تي أيه 6” متوفرة بنسخة رقمية وبنسخة عن طريق الكود

كشفت تقارير صحافية أن شركة روكستار جيمز المصممة للعبة جراند ثيفت أوتور "جي تي أيه 6" لن تقدم للاعبين نسخة حقيقية للعبة، وسيتم وضع كود تحميل رقمي لها داخل العلبة، بالإضافة إلى النسخة الرقمية.

وبينت أن اللعبة التي ستطلق رسمياً في 19 نوفمبر 2026، لن تحتوي علبتها على قرص فعلي، بل كود تحميل فقط، وهو ما أثار خيبة أمل العديد من المنتظرين للعبة.

وأكدت التقارير أن الشركة لا تخطط لطباعة قرص مادي من اللعبة في أي وقت بالمستقبل.