هاتف ترامب يدخل مرحلة البيع الرسمي بعد عام من اتاحته للطلب المسبق

بعد أشهر من الترقب والجدل، دخل هاتف ترامب "تي 1" مرحلة البيع الرسمي، في خطوة تستهدف منافسة هواتف الفئة المتوسطة بمواصفات قوية وسعر تنافسي، وسط اهتمام واسع من الأسواق.

وأصبح الهاتف متاحاً رسمياً للشراء عبر الموقع الإلكتروني للشركة، بعد إزالة خيار الطلب المسبق الذي ظل متاحاً منذ الإعلان عنه العام الماضي، ليبدأ الهاتف رحلته الفعلية في الأسواق.

ويبلغ سعر الهاتف 499 دولاراً، وهو السعر الذي وصفته الشركة بأنه "عرض ترويجي"، وفق موقع "جي أس أم إرينا".

ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت، ما يمنح المستخدم مساحة كبيرة لحفظ التطبيقات والملفات والصور.

وفي قطاع التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة للغاية بدقة 8 ميغابكسل، وعدسة Telephoto بدقة 50 ميغابكسل تدعم التقريب البصري حتى مرتين (2x)، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15، ليقدم أحدث مزايا نظام أندرويد وتجربة استخدام حديثة للمستخدمين.