ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجّلت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أمس الجمعة، درجة حرارة أولية بلغت 41.3 درجة مئوية في ولاية سارلاند جنوب غربي البلاد، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في ألمانيا.

كما شهدت عدة مناطق في البلاد درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية يوم الجمعة، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في شهر يونيو والبالغ 39.6 درجة مئوية.