«يا باطل» في وجه الـ VAR.. شخصيات «باب الحارة» تشعل التفاعلات بكأس العالم

لم تعد كأس العالم حدثاً تتم متابعته من المدرجات أو عبر شاشات التلفزيون فحسب، بل تحولت إلى تجربة متكاملة يعيشها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، ومع كل هدف أو قرار تحكيمي جدلي، أو هزيمة وخروج لأحد المنتخبات، تنطلق موجة من المقاطع الساخرة التي تعيد صياغة الحدث الرياضي بلغة كوميدية شعبية، ليصبح هذا المشهد جزءاً أساسياً من ثقافة المشاهدة الحديثة.

وبرز مسلسل «باب الحارة» بوصفه أحد أكثر المصادر إلهاماً لصناع المحتوى الذين وجدوا في شخصياته وأحداثه وعباراته الشهيرة مادة كوميدية دسمة لإعادة عرض أحداث المونديال. وبين أزقة الحارة الدمشقية وملاعب البطولة العالمية، نشأ نوع جديد من السرد الرقمي الذي يمزج الدراما بالرياضة والكوميديا في آن واحد.

تعتمد المقاطع المنتشرة على إعادة تركيب الصوت أو مشاهد المسلسل على الأحداث الكروية، وتبرز العديد من الشخصيات في هذه المقاطع، منها «العقيد معتز» الذي تنتشر صورته وعباراته« ياباطل»، لاسيما في مواجهة قرارات التحكيم الصادرة بعد الرجوع إلى «فار»، خصوصاً مع أحداث مهمة في اللعبة، كاحتساب ركلات جزاء أو إلغاء هدف، حيث تحولت الشخصية إلى رمز رقمي للغضب الجماهيري والانفعال الرياضي، خصوصاً أنها شخصية تتسم بالصرامة والانفعال، فكانت الأكثر ملاءمة للتعبير عن ردود أفعال الجمهور على القرارات التحكيمية. وتحولت العبارات الشهيرة لهذه الشخصية، ومنها «يا باطل» و«شرفي ممسوح بالأرض»، إلى ردود فعل جاهزة على مجريات المباريات، في مشهد يعكس كيف أعادت الدراما الشامية تشكيل لغة التعليق الرياضي الشعبي في الفضاء الرقمي العربي.

أما شخصية «النمس» بخفتها ومكرها وسخريتها الدائمة، فقد وجدت لنفسها مكاناً مثالياً في عالم المناكفة الرياضية، حيث استخدم الجمهور تعابيره ومقاطعه للتعبير عن الحزن الشديد بعد كل خسارة موجعة، أو حتى للتعليق على أحزان جماهير المنتخبات المنافسة.

ولأن كرة القدم لا تُعاش في الملاعب فقط، امتدت الكوميديا الرقمية إلى تفاصيل الحياة الزوجية داخل المنازل، مع شخصيتي «فوزية» و«أبوبدر» اللتين لطالما شكلت مقاطعهما رمزاً للخلافات الزوجية الطريفة، وقد استخدمها رواد منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن خلافاتهم الزوجية حول جهاز التحكم بالتلفاز ومواعيد مباريات كرة القدم.

ومن «باب الحارة» إلى «الكرة بملعبك»، إذ لم تقتصر العودة إلى الأرشيف الكوميدي على الدراما، بل امتدت إلى البرنامج الكوميدي الرياضي الذي قدمه سامر كاسوحة، حيث أعاد مستخدمو المنصات الرقمية تداول مقاطع قديمة من البرنامج، لاسيما التي يتناول فيها الأخطاء التحكيمية بأسلوب درامي ساخر، مطالباً بوجود شاشات مراجعة للحكم على أطراف الملعب. وتداولت الجماهير هذه المقاطع باعتبارها نوعاً من «النبوءة الساخرة» التي سبقت ظهور تقنية الفيديو المساعد في التحكيم، ما أضفى على المحتوى بعداً إضافياً يجمع بين الحنين والضحك.

هذه المقاطع تكشف عن التحول في علاقة الجمهور بالرياضة، فلم تعد المباراة تنتهي مع صافرة الحكم أو الفقرات التحليلية الرياضية، بل تستمر على منصات التواصل الاجتماعي، عبر موجات من النكات والتعليقات والصور المعدلة التي تمنح الحدث حياة ممتدة. كما أنها تحول التنافس الرياضي إلى تفصيل من الحياة اليومية والعائلية، فتلتقي الكوميديا بالواقع في مساحة يجد فيها المشاهد نفسه بطلاً في القصة.

ووجد مختصون في الإعلام الرقمي أن نجاح هذا المحتوى يعود إلى قوة الذاكرة الجمعية التي تتمتع بها أعمال مثل «باب الحارة»، فالشخصيات معروفة لدى ملايين المشاهدين، وهذا ما يجعل الرسائل الساخرة سريعة الانتشار، كما يوفر هذا المحتوى متنفساً جماعياً للتعامل مع التوتر والانفعالات التي ترافق المباريات، فبدلاً من الاكتفاء بالغضب أو الإحباط، يعيد الجمهور صياغة مشاعره في قالب ساخر يخفف من حدة التنافس، ويحول اللحظات المشحونة إلى مادة دسمة للضحك والتفاعل.

واليوم لم تعد كأس العالم مجرد بطولة تتم متابعتها عبر الشاشات، وتحسم نتائجها داخل الملعب، بل أصبحت حدثاً ثقافياً عابراً للشاشات والمنصات والحدود، ويمتد إلى ما بعد الـ90 دقيقة. وبين هدف يسجل في الدقائق الأخيرة ومشهد ساخر ينتشر خلال دقائق، يشارك الجمهور في صناعة رواية موازية للبطولة، رواية لا يكتبها اللاعبون أو المعلقون، بل ملايين المستخدمين للمنصات الذين يحولون كل لحظة كروية إلى قصة رقمية قابلة لإعادة الإنتاج.

ورغم الطابع الترفيهي الذي يطغى على هذه المقاطع، إلا أنها تكشف عن تحولات أوسع في طريقة تفاعل الجمهور مع الأحداث الكبرى، فالمحتوى الساخر ليس مجرد رد فعل لحظي، بل أصبح جزءاً من منظومة إعلامية موازية يصنعها المستخدمون بأنفسهم. وهنا تؤكد الدراما والأعمال الشعبية على قدرتها في تجاوز وظيفتها الترفيهية التقليدية، إذ تتحول إلى مخزون بصري ولغوي يُستدعى عند كل حدث كبير، لتثبت أنها ليست حبيسة حلقات المسلسل، بل جزء من اللغة الحياتية التي امتدت إلى الحياة الرقمية، ويعبر من خلالها الجمهور عن مواقفه وانفعالاته وقراءته للأحداث.

. شخصيات باب الحارة مادة كوميدية دسمة لعرض أحداث المونديال.

. المباراة لا تنتهي مع صافرة الحكم بل تستمر على منصات التواصل.