«أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» يناقش القائمة القصيرة للمرشحين

عقد مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إحدى أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالأفراد والمؤسَّسات ممن أسهموا في تطوير إنتاج المعرفة ونشرها على نطاق واسع، اجتماعه الثاني لعام 2026، وذلك بهدف مناقشة القائمة القصيرة للمرشحين للجائزة، وإتمام المرحلة الأخيرة من فرز الترشيحات، التي تُختتم بالإعلان عن الفائزين بالجائزة وتكريمهم خلال فعاليات قمَّة المعرفة 2026.

وكانت جائزة المعرفة قد أُطلقت عام 2015 بمبادرة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع العلماء والباحثين والمفكرين والمؤسَّسات الرائدة على توجيه الجهود نحو تطوير المعرفة، وتعزيز مساراتها، ودعم نشرها على مستوى العالم، لدفع عجلة التقدم الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.

وترأس الاجتماع أمين عام الجائزة المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، بحضور وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، الدكتور علي أحمد الغفلي، وعضو مجلس الأمناء ممثل جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، ألكسندر جاكوب بوريس زيندر، وعضو مجلس الأمناء الرئيس السابق لجامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، وعضو مجلس الأمناء مدير وأستاذ في نظام البحوث المتكاملة لعلوم الاستدامة في معاهد جامعة طوكيو للدراسات المتقدمة، البروفيسور كازوهيكو تاكيوتشي، وعضو مجلس الأمناء رئيس معهد التعليم الدولي، البروفيسور جايسون تشيز، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري للجائزة.

وقال جمال بن حويرب: «يمثِّل هذا الاجتماع المرحلة الختامية من أعمال الدورة التاسعة للجائزة، حيث يواصل مجلس الأمناء دراسة الترشيحات وفق أعلى معايير الدقة والموضوعية لاختيار الشخصيات والمؤسَّسات الأكثر إسهاماً في إنتاج المعرفة ونشرها. وتعكس المشاركة الواسعة من مختلف أنحاء العالم المكانة العالمية التي رسختها الجائزة ودورها في تكريم الإنجازات المعرفية المؤثِّرة».

وإلى جانب مناقشة القائمة المختصرة، استعرض المجلس عدداً من المقترحات التطويرية لتعزيز حضور الجائزة عالمياً، بما في ذلك تسليط الضوء على الفائزين السابقين وإنجازاتهم، وتوسيع الجهود التعريفية بالجائزة خلال الفعاليات الدولية.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال فعاليّات قمَّة المعرفة 2026، التي تنظِّمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي 17 و18 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.