«مقر المؤثرين» يستعرض إنجازاته في «كان ليونز الإبداعي»

اختتم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيغينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، مشاركته في مهرجان كان ليونز للإبداع 2026 الحدث العالمي الأبرز في صناعة الإعلام والإعلان والتسويق وصناعة المحتوى والابتكار الإبداعي، الذي يُعقد سنوياً في مدينة كان بفرنسا.

وسلط مقر المؤثرين، خلال الحدث، الضوء على الآفاق الواسعة لـ«قمة المليار متابع»، معرفاً بإنجازات هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات كل عام، ورؤيته الاستراتيجية ودوره الحيوي في رسم ملامح اقتصاد صناعة المحتوى أمام جمهور عالمي جديد من صناع المحتوى وقادة الصناعة.

واستقطب جناح مقر المؤثرين في مهرجان كان ليونز الدولي أكثر من 200 صانع محتوى من أكثر من 20 دولة، والذين يحظون بمتابعة مئات الملايين عبر منصاتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من مسؤولي منصات التواصل وكبرى العلامات التجارية العالمية المشاركة في المهرجان.

ومن أهم صناع المحتوى والمؤثرين العالميين الذين استضافهم جناح مقر المؤثرين: سايمون سكويب، وسيدريك غروليت، وغاري في، وشون دوز ماجيك، وأوسي مروة، وأحمد الناشط، وغيرهم كثر، إضافة إلى رواد اقتصاد صناعة المحتوى، ومؤسسي ومديري عدد من أكبر المنصات وشركات صناعة المحتوى في العالم.

وبحث فريق مقر المؤثرين مع صناع المحتوى العالميين وممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركين في المهرجان، أبرز التحولات والاتجاهات التي تشهدها صناعة الإعلام العالمي الجديد، والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل المحتوى الرقمي الهادف.

وقدم فريق المقر رؤى مبتكرة حول واقع ومستقبل الإعلام العالمي، واستعرض أفضل التجارب والممارسات الدولية، كما سلط الضوء على الابتكارات التقنية والإبداعية المؤثرة في تطوير صناعة المحتوى الهادف.

وأجرى نقاشات موسعة تناولت سبل دعم المواهب الإبداعية وتمكين صناع المحتوى، إلى جانب استكشاف الفرص المستقبلية والتحديات المرتبطة بقطاع الإعلام الجديد، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى هادف يحقق قيمة مضافة للمجتمعات.

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، عالية الحمادي: «إن الحضور اللافت والفاعل لمقر المؤثرين في مهرجان كان ليونز 2026 يجسد توجهات دولة الإمارات لتعزيز مكانتها ودورها القيادي في تشكيل مستقبل قطاع اقتصاد صناعة المحتوى».

وأشارت إلى أن «الأصداء الواسعة، والاهتمام البالغ الذي حظيت به مشاركة مقر المؤثرين من قادة الصناعة وكبريات الشركات الدولية وصناع المحتوى في مهرجان كان ليونز يبرهن على القيمة النوعية التي تقدمها بيئتنا الإبداعية في الإمارات وأفضليتها في اجتذاب وتمكين المبدعين من حول العالم، وتحويل أفكارهم المبتكرة ومواهبهم إلى أصول اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية المعرفية والرقمية عالمياً».