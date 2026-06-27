أكاديمية الشعر تصدر «نجمة أخرى على صدر الكلام»

أصدرت أكاديمية الشعر، التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، ديواناً شعرياً بعنوان «نجمة أخرى على صدر الكلام» للشاعر السوري حسن بعيتي، وذلك ضمن سلسلة إصدارات الأكاديمية الهادفة إلى دعم التجارب الشعرية العربية المتميزة، وتوثيق منجزها الإبداعي، وإتاحة نماذج شعرية حديثة، تجمع بين أصالة الرؤية وجمال التعبير.

ويضم الديوان الذي صدر في 91 صفحة من القطع الصغير، 34 نصاً شعرياً، تتوزع بين القصيدة الغنائية والتأملية والومضة الشعرية، مقدماً تجربة تنحاز إلى الجمال بوصفه طريقاً لفهم العالم واستكشاف أسراره.

يذكر أن الشاعر حسن محمد بعيتي فاز بلقب «أمير الشعراء» في موسمه الثالث.