انطلاقة تاريخية لمبيعات لعبة GTA 6 وسط توقعات بحظرها في 5 دول عربية

في خطوة أنهت 13 عاماً من الانتظار منذ آخر إصدار رئيسي في سلسلة أكثر ألعاب الفيديو ترقباً في تاريخ صناعة الترفيه، أعلنت شركة "روكستار جيمز" رسمياً عن فتح باب الطلبات المسبقة للعبتها المنتظرة GTA 6 على مستوى العالم.

وحققت اللعبة انطلاقة تاريخية غير مسبوقة؛ حيث تجاوز عدد الطلبات المسبقة حاجز 12 مليون طلب في مختلف الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، توقعت شركة الأبحاث "DFC Intelligence" أن تواصل اللعبة تحطيم الأرقام القياسية لتصل مبيعاتها إلى 40 مليون نسخة خلال عامها الأول.

مخاوف الحظر في الشرق الأوسط

بالتزامن مع هذا الإطلاق العالمي، تفاجأ مجتمع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط بغياب اللعبة من منصات البيع الرقمية المحلية. ورصدت التقارير اختفاء اللعبة تماماً من متاجر "بلايستيشن" الرقمية الرسمية التابعة لكل من الكويت، والبحرين، وقطر، وعُمان، ولبنان، مما أثار موجة من التكهنات والشائعات حول احتمالية فرض قيود إقليمية أو حظر كامل على اللعبة في هذه الدول.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الميدانية، لم تُصدر شركة "روكستار" أو شركتها الأم "Take-Two Interactive" أي إعلان رسمي يفيد بمنع اللعبة في المنطقة. كما لم تصدر السلطات الحكومية أو هيئات التصنيف العمري في دول الخليج المعنية ولبنان أي بيانات تؤكد حظر العنوان أو رفض تصنيفه.

ويرجع المحللون هذه المخاوف إلى التاريخ المعقد للسلسلة في المنطقة؛ حيث واجهت الأجزاء السابقة من Grand Theft Auto قيوداً وحظراً متكرراً في بعض دول الشرق الأوسط نظراً لمحتواها المخصص للبالغين، والذي يتضمن مشاهد عنف، وأنشطة إجرامية، وتجارة المخدرات، ومضامين أخرى جريئة.

يذكر أن اللاعبين في الدول التي تغيب عنها الإصدارات رسمياً يلجؤون عادةً إلى استخدام حسابات بمناطق رقمية أخرى (مثل المتاجر الأميركية أو البريطانية) لتخطي هذا الحظر، على الرغم من أن هذه الحيل قد تنتهك شروط وأحكام منصات التشغيل.

الأسعار والمنصات وموعد الإطلاق

أكدت الشركة أن اللعبة ستتوفر رسمياً في الأسواق يوم 19 نوفمبر 2026، وستكون حصرية لمنصات الجيل الحالي؛ "بلايستيشن 5" (PlayStation 5) و"إكس بوكس سيريس إكس وإس" (Xbox Series X|S).

أما فيما يخص الأسعار، فستطرح النسخة القياسية (Standard Edition) بسعر 79.99 دولاراً، في حين ستتوفر النسخة المطلقة (Ultimate Edition) بسعر 99.99 دولاراً.