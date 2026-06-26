نادته "حبيبي لا تذهب".. فيديو لرجل مسن يحمي زوجته المشلولة خلال زلزال فنزويلا ( شاهد الفيديو)

وثّقت كاميرا مراقبة لحظة اندفاع رجل مسن في فنزويلا نحو زوجته المقعدة ليحميها بجسده خلال الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، في مشهد إنساني مؤثر انتشر لاحقا على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأربعاء، مخلّفا 235 قتيلا وأكثر من 1500 جريح، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان، بينما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق المتضررة.

ويظهر الفيديو الزوجين المسنين داخل منزلهما مع بدء الهزة الأرضية، إذ أخذت شدتها تتصاعد تدريجيا، بينما راحت قطع الأثاث والأغراض المنزلية تتساقط من حولهما.

ووسط مشهد اتسم بالخوف والارتباك، ظهرت الزوجة وهي تصرخ مذعورة وتتشبث بزوجها قائلة: "حبيبي، لا تذهب"، ليرد عليها مطمئنا بأنه سيبقى إلى جانبها ويحميها، قبل أن يحتضنها بقوة في محاولة لطمأنتها وحمايتها من الخطر.

وخلال أشد لحظات الزلزال، ظل الرجل متمسكا بزوجته رغم اهتزاز المنزل وسقوط محتوياته، بينما أظهرت اللقطات قطتيهما وهما تفران إلى خارج المنزل بحثا عن النجاة.

وحظي الفيديو بانتشار واسع خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول مشاهد توثق آثار الزلزال، ليصبح واحدا من أكثر المقاطع تداولا، بعدما رأى فيه كثيرون تجسيدا لمعاني الوفاء والرفقة في أصعب اللحظات، ورمزا للأثر الإنساني الذي خلّفته الكارثة.

ولم يقتصر التفاعل على مشاهد الدمار التي خلّفها الزلزال، بل امتد إلى اللحظات الإنسانية التي أظهرت كيف يمكن للحب والتضامن أن يظهرا في أحلك الظروف، إذ اعتبر كثير من المتابعين أن تصرف الرجل المسن تجاه زوجته اختصر معنى الشراكة والوفاء في مواجهة الخطر.

ورأى مدونون أن اللقطة ستبقى من أكثر مشاهد الزلزال رسوخا في الذاكرة، إذ لم يحاول الزوجان المسنان الفرار، بل احتضن كل منهما الآخر في مواجهة الخطر.

وكتب أحد النشطاء: "في خضم الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا، لم يركض الزوجان للنجاة، بل احتضن كل منهما الآخر، وكأنهما يعلمان أن الحياة رحلة، والموت لقاء"، قبل أن يتساءل: "هل رأيت يوما حبا بهذه القوة؟".