لماذا علينا شرب كوب ماء مع فنجان القهوة ؟

أكدت خبيرة وباجثة تغذية أن القهوة نادرا ما تؤدي إلى الإصابة بالجفاف، رغم الاعتقاد الشائع بأنها تمتلك تأثيرا مدرا للبول.

وأوضحت الدكتورة إدوينا راج، خبيرة التغذية، أن الدراسات أظهرت أن الكافيين هو المسؤول الرئيسي عن التأثير المدر للبول، إذ يزيد من تدفق الدم إلى الكليتين، ما يعزز عملية الترشيح الكبيبي، وهي العملية التي يتم خلالها ترشيح السوائل من الدم إلى الأنابيب الكلوية لتكوين البول. كما يحد الكافيين من إعادة امتصاص الماء داخل هذه الأنابيب.

وأضافت أن القهوة قد تزيد بالفعل من إفراز السوائل بدرجة طفيفة، إلا أن ذلك لا يؤدي في العادة إلى الجفاف، لأن الماء الموجود في القهوة يعوض غالبا كمية السوائل المفقودة مع البول.

وأشارت راج إلى أن خطر الجفاف الحقيقي يظهر عند توافر عدة عوامل مجتمعة، مثل الاعتماد شبه الكامل على القهوة كمصدر للسوائل طوال اليوم، والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما أن بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين، ما قد يجعل أعراض الجفاف تظهر لديهم بصورة أسرع.

ووفقا للخبيرة، تشمل أبرز علامات الجفاف الشعور بالعطش، وجفاف الفم، والصداع، والدوار، والإرهاق، إضافة إلى انخفاض كمية البول وازدياد قتامة لونه.

ونصحت راج بتناول القهوة باعتدال مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء، مشيرة إلى أن شرب كوب صغير من الماء بعد فنجان القهوة يعد عادة صحية تساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.