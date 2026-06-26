ثعبان هارب يقود الشرطة إلى كشف 3 مجرمين

قاد ثعبان هارب الشرطة في الصين إلى اكتشاف جريمة غريبة، ما تسبب في سجن ثلاثة رجال بعد ضبط مئات الثعابين من نوع البايثون داخل شقة سكنية بمدينة تايتشو في مقاطعة تشجيانغ.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أبلغ أحد السكان عن مشاهدة ثعبان ضخم بالقرب من سفح جبل محلي. وأثار وجود الثعبان شكوك السلطات؛ لأن ثعابين البايثون ليست من الأنواع الأصلية في المنطقة، كما أنها لا تكون نشطة عادة خلال تلك الفترة من العام.

وبعد الاستعانة بخبير في تربية الثعابين، تبين أن هذه الزواحف تحتاج إلى درجات حرارة ورطوبة مرتفعة؛ ما دفع الشرطة إلى مراجعة سجلات استهلاك الكهرباء في المنطقة. وقاد التحقيق إلى رجل يُعرف باسم عائلته "غو"، كان يعيش بمفرده، بينما رصدت السلطات رجلًا آخر يُدعى "دي" يتردد على الشقة باستمرار ويتسلم طرودًا تحتوي على فئران بيضاء تُستخدم غذاءً للزواحف.

وخلال تفتيش الشقة، عثرت الشرطة على غرف مليئة بحاويات بلاستيكية تضم مئات الثعابين، بعدما حوّل غو غرفتي نوم وغرفة المعيشة إلى أماكن مخصصة لتربيتها. وصادرت السلطات 309 ثعابين ونقلتها إلى حديقة حيوانات محلية.

وكشفت التحقيقات أن غو بدأ تربية الثعابين عام 2014 بأربعة ثعابين فقط، وأنه ودي باعا نحو 80 ثعبانًا قبل القبض عليهما. كما أوقفت الشرطة رجلًا ثالثًا يدعى "دينغ"، وضبطت في منزله 47 ثعبانًا.

وبلغ عدد الثعابين المرتبطة بالقضية 436 ثعبانًا، تُقدّر قيمتها بأكثر من 30 مليون يوان، فيما حُكم على الرجال الثلاثة بالسجن، دون الإعلان عن مدة العقوبات.