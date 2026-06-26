وظيفتهما التشجيع ! .. شابان يتقاضيان 50 ألف دولار مقابل متابعة جميع مباريات كأس العالم

في وظيفة هي أقرب إلى الحلم، يتقاضى شابان أميركيان 50 ألف دولار مقابل متابعة جميع مباريات كأس العالم 2026.

ويؤدي أوستن فرانكلين (29 عاما) وكيفن أكوتو (26 عاما) مهمتهما من استوديو زجاجي في قلب ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، حيث يتابعان المباريات على شاشتين بقياس 85 بوصة، وسط تجمع مئات المشجعين حولهما.

وحسب "سكاي نيوز عربية" حصل الثنائي على الوظيفة بعد اختيارهما من بين آلاف المتقدمين عبر مسابقة نظمتها شبكة "فوكس"، إحدى الجهات الناقلة للبطولة، بهدف تعزيز التفاعل الجماهيري مع الحدث.

وقال أكوتو، الذي استقال من وظيفته من أجل المهمة، إن بعض المباريات قد لا تكون مثيرة، "لكن في المقابل هناك مباريات تستحق المشاهدة بكل تأكيد".

ويضم الاستوديو أيضا طاولة لكرة القدم، وسجادة من العشب الصناعي، وأوشحة لمنتخبات مشاركة، فضلا عن وسائل ترفيه لمساعدتهما على قضاء الساعات الطويلة بين المباريات، مثل مسابقات معلومات كروية ولعبة "أونو".

ومن أبرز المواقف التي عاشها الثنائي، تجمع مئات المشجعين البرازيليين أمام الاستوديو خلال إحدى المباريات، في مشهد وصفه فرانكلين بأنه سيبقى من أجمل ذكرياته.

كما عبر فرانكلين عن حماسه لمتابعة مباراتين في الوقت نفسه مع ختام دور المجموعات، مؤكدا أن استضافة بلاده لكأس العالم تضفي أجواء استثنائية على البطولة، وأنه يتطلع لمعرفة إلى أي مدى يمكن للمنتخب الأميركي أن يذهب في المنافسات.