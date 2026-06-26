سيارة سريعة مصنوعة ب 327 ألف قطعة ليغو تحطم رقم سرعة قياسياً

حققت سيارة كوينجسيج ساديرز سبير السوداء ذات اللمسات البرتقالية أرقام سرعة قياسية رغم أنها مصنوعة بالكامل تقريبًا من حوالي 327 ألف قطعة قطع ليجو تكنيك.

وكشفت مجلة "توب غير" أنها أحدث إبداعات فريق بناء النماذج، ضمن مجموعة متنامية من نماذج السيارات بالحجم الطبيعي، والتي بدأت بنموذج قابل للقيادة لسيارة بوجاتي شيرون بالحجم الطبيعي عام 2018. واحتوت تلك السيارة على أكثر من مليون قطعة صغيرة، بدون استخدام أي غراء، و2304 محرك ليجو باور فانكشنز بقوة إجمالية هائلة تبلغ 5.2 حصان.

ويقول لوبور زيلينكا، رئيس قسم التصميم في ليغو، لمجلة TG: "كان هذا النموذج الأكثر تعقيدًا والأسرع إنجازًا بين جميع سيارات ليغو تكنيك. كانت الطلبية تصميم سيارة ليغو تكنيك فائقة السرعة، لذا حددنا هدفًا بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وبدأنا الحديث عن المشروع الصيف الماضي، لكننا لم نبدأ العمل فعليًا إلا في أكتوبر. استغرق المشروع بأكمله سبعة أشهر ونصف. كان الطلب الآخر هو دمج وضع الشبح الشهير من كونيغسيغ، لذا فهذه هي المرة الأولى التي نمتلك فيها هذا العدد الكبير من ألواح الهيكل القابلة للفتح في نموذج بالحجم الطبيعي. لم يعد مجرد نموذج، بل أصبح سيارة حقيقية."

وتحت هيكل معدني مصمم خصيصًا هناك قفص حماية مطابق لمواصفات الاتحاد الدولي للسيارات. كما توجد عجلات كوينجسيج الكربونية الأصلية، مغلفة بإطارات بيريللي، مع نظام تعليق حقيقي ومكابح قرصية من فئة رياضة السيارات مخفية خلف ملاقط مكابح تكنيك المزخرفة.

ويقول زيلينكا: "هناك تفاصيل خفية في كل مكان: أجزاء من المصابيح الأمامية عبارة عن مظلات صغيرة من سفن حرب النجوم. أما المصابيح الخلفية فهي مصنوعة من نوافذ المنازل أو القطارات. ومصابيح الفرامل هي مصابيح طوارئ من سيارات الشرطة. ,استخدمنا جزءًا من قوس العجلة لجزء منحني من العادم، وهناك قوس عجلة آخر من سيارة كورفيت C8 مثبت على مكابح العجلات."

وقام فريق التجريب في منطقة صناعية صغيرة في كلادنو، على بُعد حوالي 32 كيلومترًا غرب براغ في جمهورية التشيك حيث تصنع "ليغو " مجسماتها الضخمة بتجريب السيارة البلاستيكية الخارقة بوزن وزنها 1800 محققة سرعة قصوى مذهلة بلغت 111 كيلومترًا في الساعة.