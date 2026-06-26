5000 دولار مكافأة لمن يجد زرافة مفقودة في تكساس منذ اسبوعين

أعلن مالك زرافة عمرها ثلاث سنوات وتدعى غرايسي عن مكافأة بخمسة آلاف دولار لمن يساعد في العثور على الزرافة الهاربة منذ أسبوعين من مزرعته.

وقال فيك جونز، الذي يملك العقار النائي على بعد حوالي 160 كيلومترًا غرب سان أنطونيو، إن جرايسي، البالغة من العمر 3 سنوات تقريبًا، اختفت منذ ما يقرب من أسبوعين بعد هروبها من حظيرتها في سيدار هولو رانش في تكساس هيل كونتري. وقال يوم الأربعاء إن جرايسي تجولت في جزء من المحمية المملوكة للقطاع الخاص والتي كانت الزرافات الأخرى تتجنبها في السابق. ,قال جونز إنه أرسل طائرات هليكوبتر للبحث عن جرايسي، وهناك مكافأة قدرها 5000 دولار مطروحة على الطاولة. لكن الزرافة، التي تقف على ارتفاع شجرة تقريبًا، لم تظهر.

وقال جونز: "لقد انتهى بها الأمر بالصعود والتغذية في منطقة على جانب التل والحواف الصخرية لم تطأها أي من الزرافات الأخرى من قبل". "ولما نزلت من هناك نزلت إلى الجانب الخطأ من الباب."

وتقع المزرعة في مقاطعة ريال الريفية، حيث تم وضع سكانها البالغ عددهم 2700 نسمة تقريبًا في حالة تأهب للبحث عن زرافة مفقودة. وقال جونز إن منطقة البحث بعيدة للغاية، واحتمالية مواجهة جرايسي لأي بشر منخفضة.

ووفقا ل"هافنغتون بوست" تمتلك ولاية تكساس هيل واحدة من أكبر تجمعات الحيوانات الأسيرة الغريبة في البلاد. وقال عمدة مقاطعة ريال، ناثان جونسون، إن المناخ المعتدل والتضاريس الوعرة يبدوان بمثابة موقف جيد لمعظم البيئات الأفريقية الأصلية للحيوانات.

وذكر قائمة بالحيوانات التي اختفت على مر السنين، خاصة بعد الفيضانات، لكنه قال إن هذه كانت زرافته الأولى. وقال جونسون: "لقد كان لدي حيوانات برية، وكان لدي جاموس مائي، وكان لدي قرود، وكان لدي حمير وحشية، وكلها اختفت". "أحيانًا نستعيدها، وأحيانًا لا."

على الرغم من أن وسط ولاية تكساس ليس البيئة الأصلية للزرافة، إلا أن جونز قال إن جرايسي يجب أن تكون قادرة على العثور على الكثير من أوراق الشجر والنباتات الأخرى لتأكلها. وقال إن الحيوانات الأخرى من غير المرجح أن تزعجها.

وقال جونز إنه في البداية كانت طائرات الهليكوبتر تبحث في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 7500 فدان (3000 هكتار) دون أن يحالفها الحظ. وبعد بضعة أيام، كان هناك تقرير يفيد بأن جرايسي تم رصدها في الجنوب.

ولكن بحلول الوقت الذي تمكنوا فيه من تفتيش المنطقة، قالت جونز، إنها كانت قد اختفت بالفعل.

,قال جونز: "نحن دائمًا نتأخر يومين أو ثلاثة أيام عن مصدر المعلومات، وهذا يجعل الأمر صعبًا".