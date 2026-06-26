السلطات المكسيكية تلاحق "باتمان لاغوس دي مورينو"

أكدت السلطات المكسيكية فتح تحقيق بحوادث تتعلق بربط لصوص دراجات نارية مزعومين على أعمدة، من قبل شخص أطلق عليه سكان مدينة لاغوس دي مورينو بولاية خاليسكو لقب "باتمان".

وقالت السلطات المكسيكية إنها حددت مركبتين مشتبه بقيامها بربط اللصوص المزعومين على الأعمدة، دون اعتقال أي مشتبه به حتى اللحظة.

وأضافت أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بوظيفة السلطات بتنفيذ العدالة، وهي تبحث عن المسؤول عن هذه الأعمال.

ودعت سكان المنطقة إلى الإبلاغ عن الجرائم من خلال القنوات الرسمية وتجنب أي سلوك يعرض سلامتهم للخطر أو ينتهك سيادة القانون.