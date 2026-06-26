«صيف دبي».. 60 يوماً من «المفاجآت» والذكريات السعيدة

تحت شعار «يا حي صيف دبي» تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من مفاجآت صيف دبي، من الثاني من يوليو إلى 30 أغسطس المقبلين، ويقدم الحدث الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً متكاملاً يزخر بآلاف العروض الترويجية والسحوبات الكبرى، وفرص التسوق وخيارات المطاعم والأنشطة المتنوعة المناسبة للعائلات، إلى جانب تجارب الضيافة العالمية والمعالم السياحية الرائدة، بما يضفي أجواء من البهجة على هذا الموسم الحافل بالمكافآت والتجارب واللحظات التي لا تنسى.

وعن برنامج مفاجآت صيف دبي 2026، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تواصل مفاجآت صيف دبي القيام بدورها الحيوي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والتسوق والترفيه، وتأتي دورة هذا العام ببرنامج غني يضم مجموعة واسعة من العروض والفعاليات والتجارب الاستثنائية التي تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء»، وأضاف: «نواصل العمل مع شركائنا في تقديم تجارب استثنائية في مختلف أنحاء المدينة، من خلال العروض الترويجية والجوائز الكبرى والحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية وتجارب المأكولات والضيافة، وهو ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ويعزز قطاعي التجزئة والسياحة، بينما نتطلع إلى الترحيب بالجميع للاستمتاع بصيف حافل بالتشويق والترفيه والمكافآت والذكريات التي لا تُنسى».

جوائز مميزة وفعاليات

وعن خصوصية هذه الدورة تحدث مساعد نائب الرئيس في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «تتسم هذه النسخة بالجوائز المميزة والفعاليات الترفيهية التي تقدم في مختلف مراكز التسوق في إمارة دبي، فضلاً عن وجود (عالم مدهش) بشكل متجدد، ما يؤكد أن دبي كانت ولا تزال مقراً لاستضافة العائلات»، وأكد أن العروض لا تقتصر على مراكز التسوق، حيث تمت المبادرة إلى إضافة منصات إلكترونية عدة، ويدعم المهرجان هذا التوجه، كما أن المحال التجارية تمتلك مواقعها وتقدمها «أونلاين»، وهذا يلبي رغبات جميع المتسوقين، ورحب الأميري بوجود أي منافسة في المجال الترفيهي، معتبراً أن ما يميز دبي أنها تحب أن تكون سبّاقة في مختلف المجالات، وهي دائمة القدرة على ابتكار الجديد، وأفعال دبي تسبق كلامها.

مواهب شابة

من جهتها، أشارت نائب الرئيس لقطاع المهرجانات والفعاليات، سهيلة غباش، إلى تميز الفعاليات الترفيهية والفنية في هذه الدورة، وهناك تركيز على العديد من المواهب الشابة من الخليج العربي والإمارات، فضلاً عن وجود حفلات مميزة، إلى جانب الاستعراض الفني الأول لفرقة ميامي خارج الكويت، ولفتت إلى أن المهرجان يضع حيزاً كبيراً للعائلة والأطفال، حيث تم تقديم العديد من العروض الخاصة بالإقامة في الفنادق، وقدمت الوجهات الترفيهية عروضاً، فضلاً عن المخيمات الصيفية و«مدينة مدهش»، وشددت على دعمهم لقطاع المطاعم أيضاً، من خلال الفعاليات التي تتيح اختبار تجارب متنوعة من تناول الطعام تتباين بين التجارب الفاخرة، وكذلك الوجبات التي تتاح للجمهور العام، مع أهمية دعم المطاعم التي أنشأت في الإمارات، موضحة أن تقديم هذه التجارب المتنوعة يصب في خدمة الاستراتيجية الإبداعية، فهناك دائماً شراكات في الفعاليات الإبداعية والأنشطة وغيرها.

برنامج افتتاحي

وتنطلق فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 ببرنامج افتتاحي مميز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتضمن العروض الحفلات الموسيقية والعروض الحية والتجارب التفاعلية، والأنشطة الترفيهية التي تستضيفها مجموعة من أبرز مراكز التسوق المشاركة، في أجواء تتضمن لحظات مميزة تناسب جميع الفئات العمرية.

كما يمكن لسكان وزوار دبي الاستمتاع بتجارب تسوق فريدة، مع تخفيضات كبرى وعروض ترويجية حصرية وتجارب لا مثيل لها، من خلال تقديم موسمين للتسوق، يبدأ الأول مع تخفيضات صيف دبي الكبرى التي تقدم أسعاراً مخفضة تصل إلى 90% لدى العديد من العلامات التجارية والمتاجر في مختلف أنحاء المدينة، في حين يوفر موسم «العودة إلى المدارس» تخفيضات على المستلزمات المدرسية والملابس والأجهزة الإلكترونية.

عروض حية مجانية

تتنوع التجارب الترفيهية في مراكز التسوق التي تستضيف سلسلة من العروض الحية المجانية لفنانين إماراتيين، حيث يُحيي سيف العلي وأرقم العبري، ورحمة رياض وناصيف زيتون، مجموعة من الحفلات الموسيقية في مراكز تسوق متعددة. كما يقدم الفنان محمد البكري عرض «سمراتنا» على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات، بينما يُحيي الفنان عاصم سكر حفلاً مستوحى من أغاني سبيستون في مركز جافزا ون للمؤتمرات، في حين يستمتع عشاق المسرح مع العرض الكوميدي «منتزه الخيران» على خشبة دبي أوبرا. وكجزء من احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي 2026، تُحيي فرقة ميامي الكويتية حفل «ذا ميامي شو» في كوكاكولا أرينا في 29 أغسطس. وفي اليوم ذاته، يقدم الفنان الكوميدي أتول خاطري عرضاً حياً على مسرح الإمارات.

«عالم مدهش»

كما يمكن للعائلات الاستمتاع مجدداً بتجربة «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي من الثالث من يوليو إلى 23 أغسطس، إلى جانب استضافته احتفالات عطلة الأسبوع الافتتاحية والفعاليات المخصصة للعائلات، حيث يقدم تجارب ترفيهية متكاملة تجمع بين مناطق عدة مخصصة مثل: منطقة المرح، وسوق مدهش، ومنطقة العائلة، مع إتاحة دخول مجاني لمناطق الفعاليات وورش العمل والعروض الحية.

كما يشهد الموسم إطلاق «كرنفال العودة إلى المدارس»، بينما يمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بفعالية (LEGO FIFA)، وهي تجربة تفاعلية مستوحاة من عالم كرة القدم.

وتحتفي مفاجآت صيف دبي 2026 بقطاع المأكولات والمطاعم، مع عودة اثنتين من أكثر الفعاليات المرتقبة، هما «أسبوع صيف دبي للمطاعم» وفعالية «طبق بـ10 دراهم». وتماشياً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزز الفنادق والمنتجعات المشاركة برامجها العائلية، من خلال أنشطة وفعاليات وتجارب مصممة خصيصاً لتناسب كل أفراد العائلة من مختلف الأجيال، ما يجعل مفاجآت صيف دبي فرصة مثالية لصناعة ذكريات صيفية لا تُنسى.

جوائز وسحوبات

يشغل الربح والجوائز حيزاً مهماً من مفاجآت صيف دبي، وتتنوع الفعاليات التي تتيح الربح، ومنها فعالية «تناول الطعام، وتسوّق، واربح»، التي تتيح للزوار فرصة الفوز بمبلغ 50 ألف درهم كل أسبوعين، عند إنفاق 100 درهم في «سيتي ووك»، إضافة إلى جائزة كبرى بقيمة 500 ألف درهم، كما تنظم العديد من السحوبات في مراكز التسوق التي تتيح الدخول في السحب بعد إنفاق 200 أو 300 درهم، فضلاً عن سحب بالتعاون مع «إينوك» على سيارة «دونغفنغ 007» إلى جانب جوائز نقدية تصل إلى 500 ألف درهم. وتواصل حملة «اربح منزلك في دبي» سحوباتها، وتقدم الحملة 12 وحدة سكنية من شركة بن غاطي للتطوير العقاري، من بينها شقة مكونة من غرفتي نوم تُمنح كجائزة كبرى في السحب الختامي.

أحمد الخاجة:

. تواصل «مفاجآت صيف دبي» القيام بدورها الحيوي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والتسوق والترفيه.

سهيلة غباش:

. الفعاليات الترفيهية والفنية في هذه الدورة متميزة، وسنركز على العديد من المواهب الشابة من الخليج العربي والإمارات.

عبدالله الأميري:

. ما يميز دبي أنها تحب أن تكون سبّاقة في مختلف المجالات، وهي دائمة القدرة على ابتكار الجديد.. وأفعال دبي تسبق كلامها.