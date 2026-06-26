«دار الفنون».. صرح ثقافي إبداعي جديد بالمنطقة الثقافية في أبوظبي

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مشروع «دار الفنون أبوظبي» بالقرب من المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، ليشكّل عند افتتاحه عام 2030 أحد أكبر الصروح المتخصصة في الموسيقى والفنون الأدائية في المنطقة، والمزود بأحدث التقنيات المسرحية والإنتاجية العالمية لتقديم العروض والفعاليات والأنشطة الفنية على مدار العام، ويضم المشروع قاعة رئيسة متعددة الأغراض تتسع لأكثر من 2000 مقعد، ومدرجاً مفتوحاً بسعة 3500 مقعد، واستوديو مسرحياً بسعة 400 مقعد، إضافة إلى نادٍ لموسيقى الجاز يتسع لـ250 مقعداً، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 6000 مقعد عبر مختلف مرافقه الفنية، لاستضافة أرقى الإنتاجات الفنية العالمية، وتقديم تجارب ثقافية استثنائية للجمهور، محلياً وإقليمياً ودولياً.

واطّلع سموّه على المخططات الرئيسة لـ«دار الفنون أبوظبي»، واستمع إلى شرح مفصل حول الرؤية المعمارية للمشروع ومراحل تنفيذه، وما يتضمنه من مرافق وتجهيزات متطورة صُممت وفق أعلى المعايير العالمية لاستضافة أبرز الإنتاجات الفنية الدولية.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في البنية التحتية الثقافية يشكل جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي التنموية الشاملة، التي تؤمن بالدور الحيوي للفنون في تعزيز جودة الحياة المجتمعية، وترسيخ قِيَم الانفتاح والحوار الحضاري، وبناء جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات، ضمن رؤية استشرافية تؤمن بأهمية الثقافة كرافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، ومحرك أساسي للاقتصاد القائم على المعرفة.

وستشكل «دار الفنون أبوظبي» مقراً دائماً لاستضافة مجموعة واسعة من العروض العالمية، بما في ذلك الأوبرا والباليه والمسرح، وغيرها من الفنون الأدائية الحية، كما ستوفر منصة للإقامات الفنية طويلة الأمد، وشراكات الجولات الدولية، والإنتاجات المشتركة مع أبرز مؤسسات الفنون الأدائية في العالم، بما يتيح استقطاب أشهر الفنانين والفِرَق العالمية، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة أمام المواهب الإماراتية والإقليمية.

وصُمم المشروع بتكليف من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على يد المهندس المعماري العالمي الراحل، فرانك جيري، أحد أبرز رواد العمارة المعاصرة، والذي ترك بصمة بارزة في المشهد الثقافي للإمارة من خلال تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي، المرتقب افتتاحه ضمن المنطقة الثقافية في السعديات.

خالد بن محمد:

. الاستثمار في البنية التحتية الثقافية يشكل جزءاً أساسياً من رؤية أبوظبي التنموية الشاملة.