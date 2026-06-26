علماء يبحثون عن سر طول العُمر عبر 3 شقيقات.. مجموع عمرهن 316 عاماً

قد تساعد ​ثلاث شقيقات برازيليات، يبلغ مجموع أعمارهن 316 عاماً، الباحثين في اكتشاف سر العمر المديد ​بعد أن منحتهن موسوعة «غينيس»، هذا الشهر، لقب أطول ثلاث شقيقات عُمراً في العالم، ويهدف المشروع، وهو دراسة تقودها العالمة مايانا زاتز من جامعة ساو باولو، إلى استكشاف العوامل البيولوجية وراء الشيخوخة، وقد تساعد النتائج المستخلصة من حالة الأخوات الثلاث، ⁠العلماء على تفسير أسباب تمتع بعض الأشخاص بقدرات جسدية ومعرفية في سن متقدمة للغاية.

وسيقارن الباحثون من تجاوزوا الـ90 والـ100 سنة، بأشخاص أصيبوا بالضعف أو التدهور المعرفي أو الأمراض المزمنة، بحثاً عن السمات المرتبطة ‌بطول العمر، وقالت زاتز منسقة مركز أبحاث الشريط الوراثي البشري في الجامعة: «من خلال اختبارات الحمض النووي، نبحث عن الجينات الواقية، ونعلم أن هناك عدداً منها، كلما زاد عدد من يتجاوزون سن الـ100، لاسيما العائلات التي تضم أشخاصاً عدة تجاوزوا الـ100، زادت دقة أبحاثنا في تحديدها».

وتحددت هوية الأخوات ‌زولينا دي ديوس ​نونيس (103 أعوام)، وزورايد دي ديوس موتا (104 ⁠أعوام)، وليفيتا دي ديوس نونيس (109 أعوام) اللائي يعشن في ريو دي جانيرو من خلال منظمة (لونجيفي كويست)، وهي منظمة عالمية تتولى التحقق من سجلات ​طول العمر، ⁠وتتعاون مع موسوعة غينيس ⁠للأرقام القياسية.

وتعزو الأخوات الثلاث طول أعمارهن إلى اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة مفعم بالنشاط، وتذكرت زولينا طفولتها وقالت: «كان كل شيء طازجاً، لم تكن لدينا ثلاجة»، وأضافت زورايد: «الرضاعة الطبيعية مهمة ​للغاية».