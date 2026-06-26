أسكتلندي كاد يفقد بصره بسبب جهاز تدليك

بالنسبة لأعيننا المرهقة المجهدة والمتعبة من قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، يمكن للراحة والاسترخاء أن يُحدثا فرقاً كبيراً، لكن رجلاً في أسكتلندا ابتكر خطة غير متوقعة لتدليك عينيه المرهقتين.

واكتشف أطباء العيون الأمر عندما راجع الرجل، وهو في العشرينات من عمره، مركزاً لعلاج العيون في إدنبرة، وأخبرهم أنه لاحظ ازدياداً في الأجسام الطافية، وظهور ومضات ضوئية في عينه اليمنى، خلال الأيام الستة الماضية، بحسب حالة المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

وعندما فحص الطبيبان، نيام أوكونيل وأشرف خان، عينيه بدقة، فوجئا باكتشاف أن كلتيهما في حالة سيئة للغاية، ففي عينه اليمنى كان يعاني تمزقات متعددة في الشبكية، وكدمات منتشرة فيها، أما في عينه اليسرى فكانت الكدمات أكثر انتشاراً، إضافة إلى ستة تمزقات كاملة السماكة في شبكية العين.

واعترف الرجل على مضض بأنه كان يحاول تهدئة عينيه المتعبتين باستخدام جهاز تدليك، مباشرة على كلتا عينيه وحولهما، أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر، للتخفيف من إجهاد عينيه.

وخلص الأطباء إلى أن العلاج بالضرب العشوائي، على الأرجح، سبب الضرر الذي لحق بعيني الرجل، فالمسدس كان يضغط على مقلتي العينين بسرعة، ما أدى إلى انضغاطهما من الجانبين، وهو ما يعتقد أنه سبّب انفصال الشبكية، وبشكل عام تعد حالة الرجل الأولى من نوعها في الأدبيات العلمية في ما يتعلق بكيفية إصابة مقلة العين، وبعد تحديد الإصابات استخدم الأطباء العلاج بالليزر لإصلاح تمزقات الشبكية وإغلاق التمزق.