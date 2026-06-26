«دبي للإعلام» تُتوَّج بجائزتين في «آسيا والمحيط الهادئ للبث الإعلامي»

حصدت مؤسسة دبي للإعلام جائزتين ضمن جوائز آسيا والمحيط الهادئ للبثّ الإعلامي «بلس» 2026، وذلك عن فئتَي «الحملات متعددة المنصات - الإمارات العربية المتحدة»، و«منصات المحتوى الرقمي - الإمارات العربية المتحدة»، ويأتي ذلك تكريماً لجهود المؤسسة في تطوير إستراتيجيات مبتكرة للمحتوى الرقمي والسرد القصصي متعدد المنصات، بما يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتقديم تجارب إعلامية مؤثرة وقادرة على الوصول إلى الجمهور عبر مختلف القنوات التلفزيونية والرقمية.

وخلال الحفل الذي أقيم في سنغافورة، بحضور نُخبة من روَّاد وخبراء القطاع الإعلامي، توج تلفزيون دبي، التابع للمؤسسة، بجائزة «الحملات متعددة المنصات - الإمارات العربية المتحدة»، عن حملته الرقمية الخاصة ببرنامج «من سيربح المليون»، والتي نجحت في توسيع نطاق حضور البرنامج رقمياً عبر مجموعة متنوعة من المواد المصممة خصيصاً لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقديم محتوى من كواليس البرنامج وتجارب تفاعلية عززت ارتباط الجمهور به، وحققت الحملة، التي تولى تنفيذها فريق مكون من أربعة أعضاء، انتشاراً واسعاً تجاوز 17 مليون وصول، فيما تخطى عدد مشاهدات أكثر مقاطعها نجاحاً مليون مشاهدة، كما سجلت الحملة نمواً ملحوظاً في معدلات التفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات، ما يعكس نجاحها في توسيع قاعدة جمهور البرنامج، وتعزيز حضوره عبر مختلف المنصات الرقمية.

كما فازت مؤسسة دبي للإعلام بجائزة «منصات المحتوى الرقمي - الإمارات العربية المتحدة» عن البرنامج الوثائقي التاريخي القصير «دقيقة عبر الزمان»، تقديراً لنجاحه في تقديم محتوى تاريخي وثقافي مبتكر وجذاب يتناسب مع طبيعة المنصات الرقمية، ويعتمد البرنامج على حلقات لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، تجمع بين الإيجاز والعمق المعرفي، بما يسهم في تبسيط المعلومات التاريخية والثقافية، وتقديمها بأسلوب جذاب يلائم اهتمامات الجمهور. ونجح البرنامج، خلال فترة قصيرة من إطلاقه، في نشر 74 مادة رقمية، وتحقيق أكثر من 2300 تفاعل عبر المنصات الرقمية، ما عزز حضور المحتوى التاريخي والثقافي في الفضاء الرقمي، وأسهم في توسيع نطاق وصوله إلى الجمهور بأساليب إبداعية معاصرة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد سليمان الملا، أن هذه الجوائز تجسّد التزام المؤسسة بتطوير تجارب إعلامية مبتكرة قادرة على التفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الإعلامية، بما ينسجم مع توجهاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للابتكار الإعلامي وصناعة المحتوى، وقال: «في ظل التطور المتسارع لصناعة المحتوى، تواصل مؤسسة دبي للإعلام التركيز على إنتاج محتوى عالي الجودة، يجمع بين الإبداع والتقنيات الحديثة والسرد المؤثر، ما يمكننا من الوصول إلى الجمهور، وإتاحة المجال أمامه للتفاعل مع المحتوى»، وأضاف: «يؤكد هذا الإنجاز نجاح إستراتيجية المؤسسة وتوجهاتها نحو الاستثمار في التحول الرقمي وابتكار المحتوى وتبني التقنيات الناشئة، وتطوير محتوى يرتكز على اهتمامات الجمهور، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى إنتاجاتها وبرامجها وتعزيز أثرها».

احتفاء بالمؤسسات الرائدة

تحتفي جوائز آسيا والمحيط الهادئ للبثّ الإعلامي «بلس» بالجهات والمؤسسات الرائدة، التي تسهم في إعادة تشكيل ملامح صناعة البث والإعلام، من خلال الابتكار التقني والتحول الرقمي والتميز الهندسي، كما تكرّم المشاريع والمبادرات التي تؤدي دوراً مؤثراً في رسم مستقبل قطاع البث والإعلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.