أغلب الأميركيين يتعرضون للاحتيال

أظهرت نتائج مسح أجراه مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، ووكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، أن معظم الأميركيين يتعرضون يومياً لسيل من محاولات الاحتيال، حيث خسر نحو ثلاثة من كل 10 أشخاص أموالاً أو بيانات شخصية.

وتسلط نتائج المسح الضوء على الصعوبات التي يواجهها البالغون الأميركيون يومياً في تصنيف المكالمات، وتجاهل الرسائل، أو محاولة تحديد مدى مشروعية الطلبات العاجلة التي يتلقونها من مزود خدمة الهاتف المحمول.

وفي استطلاع منفصل أجرته مؤسسة «جالوب» وتحالف «وقف عمليات الاحتيال»، ظهر أن نحو واحد من كل 10 أميركيين بالغين قالوا، في العام الماضي، وحده إنهم أو أحد أفراد أسرهم، تعرضوا للخداع من قبل محتالين، ما أدى إلى خسارة أموال، أو السماح بالوصول إلى حساباتهم المالية، وقال نحو نصفهم إنهم خسروا أكثر من 500 دولار في محاولات الاحتيال.

ووجد معهد جالوب أن العديد من الضحايا لم يبلغوا عن عملية الاحتيال، لأنهم لم يعتقدوا أن ذلك سيُحدث فرقاً في استرداد أموالهم.