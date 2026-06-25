الحر الشديد وراء إغلاق مبنى البرلمان الألماني وقبته الزجاجية

بسبب موجة الحر الشديدة، تقرر إغلاق القبة الزجاجية لمبنى البرلمان الألماني والشرفة الواقعة على سطحه أمام الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه البرلمان الألماني عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس.

وذكر البرلمان في بيانه أنه لن يكون من الممكن زيارة الشرفة والقبة طوال يومي السبت والأحد المقبلين بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، ولفت البرلمان إلى إلغاء الزيارات التي تم تأكيدها مسبقاً.

وأضاف البرلمان في بيانه:" بوجه عام، قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة بشكل مستمر، لأسباب تتعلق بالسلامة، إلى إغلاق القبة، وفي حالات استثنائية أيضاً إلى إغلاق الشرفة الموجودة على سطح المبنى".

يُذكر أن القبة الزجاجية المتاحة للسير بداخلها تتيح للزوار في الأحوال العادية إمكانية الإطلال على قاعة الجلسات العامة للبرلمان الألماني، كما توفر رؤية بانورامية واسعة لأفق العاصمة الألمانية برلين.