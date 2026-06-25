منصة «مئة» تحصد الدرع الفضي من يوتيوب وتؤسس لأكبر مكتبة عربية لريادة الأعمال

حققت منصة “مئة” إنجازاً جديداً بحصولها على الدرع الفضي من منصة يوتيوب، بعد نجاحها في تجاوز حاجز 100 ألف مشترك، لتنضم رسمياً إلى نادي شركاء يوتيوب (YouTube Partner Program)، في محطة تعكس النمو المتسارع والاستثنائي الذي حققه المشروع خلال فترة زمنية قصيرة.

وخلال أقل من ستة أشهر من انطلاقتها، نجحت “مئة” في تحقيق أكثر من 1 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتجاوز 10,200 ساعة مشاهدة، إلى جانب وصولها إلى أكثر من 112 ألف مشاهد شهرياً على المنصة. كما حقق حسابها على إنستغرام أكثر من 1.44 مليون مشاهدة، ليتجاوز إجمالي المشاهدات عبر المنصات المختلفة 2.44 مليون مشاهدة.

ورغم انطلاقتها عبر قالب البودكاست، فإن “مئة” لم تُبنَ منذ البداية كبودكاست فقط، بل كمنصة عربية متكاملة ومتخصصة في ريادة الأعمال؛ تجمع بين الحلقات الكاملة، وملخصات معرفية، ومحتوى تحليلي مصاحب لكل ضيف، يشمل أبرز الأفكار، والدروس، والاقتباسات، والتحولات القيادية، بهدف خلق مكتبة معرفية عربية حيّة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها عبر الزمن.

وتركز المنصة على توثيق رحلات التحول لرواد الأعمال؛ سواء أولئك الذين بنوا مشاريعهم بأنفسهم من الصفر، أو من قادوا تحولات استراتيجية داخل الشركات العائلية، بهدف التوثيق، والإلهام، والتحفيز.

ويُعد مشروع “مئة” اليوم بمثابة تأسيس مكتبة لريادة الأعمال في العالم العربي، تسعى إلى حفظ قصص النجاح، والتحديات، والدروس القيادية في أرشيف عربي موثوق، يسهم في رفع الوعي الريادي وإلهام الأجيال القادمة.

كما أن المنصة، من انتاج شركة سبوت أون للإنتاج الإعلامي، المتخصصة في بناء السرديات والهويات الإعلامية، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في صناعة المحتوى والإنتاج الإعلامي الاستراتيجي.

وانطلقت “مئة” من مملكة البحرين بإنتاج 20 حلقة، قبل أن تتوسع إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ضمن رحلة مستمرة لتوثيق قصص ريادة الأعمال في عموم الوطن العربي. وتطمح المنصة إلى توثيق 1000 حلقة خلال 4 سنوات لتصبح أكبر مرجع عربي متخصص في قصص ريادة الأعمال والتحولات القيادية.

وفي هذا السياق، أكد المؤسس المشارك ومقدم “مئة”، عبدالله إلهامي: “كنا مؤمنين منذ البداية أن عالمنا العربي لا ينقصه رواد أعمال عظماء، بل ينقصه التوثيق العميق لرحلاتهم. لذلك لم نبنِ "مئة" كمحتوى عابر، بل كمنصة تحفظ ذاكرة ريادة الأعمال العربية. فهدفنا أن يجد كل رائد أعمال عربي قصة تشبهه في "مئة"، وتلهمه، وتدفعه للأمام.”

من جانبه، أضاف صفا شريف، المؤسس المشارك في المشروع:

“القيمة الحقيقية ليست في الوصول إلى 100 ألف مشترك فقط، بل في نوع الأثر الذي نتركه. عندما يخبرك شخص أن حلقة واحدة غيّرت نظرته تجاه مشروعه أو مساره المهني، تدرك أن ما نبنيه أكبر من أرقام ومشاهدات؛ نحن نبني أثراً طويل المدى.”

كما عبّرت منصة “مئة” عن خالص شكرها وامتنانها لكل الضيوف الذين لم يبخلوا بمشاركة قصصهم وتجاربهم ووقتهم بكل شفافية وصدق، مؤكدةً أن ما تحقق اليوم ما كان ليرى النور لولا ثقتهم وإيمانهم برسالة المنصة.

كما توجهت المنصة بالشكر إلى فريق العمل المبدع في شركة سبوت أون، بإشراف مدير التصوير محمود عبدالهادي، على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلف الكواليس لتحويل هذه الرؤية إلى منصة مؤثرة ذات حضور عربي متنامٍ.

وتواصل “مئة” اليوم ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المنصات العربية المتخصصة في توثيق قصص ريادة الأعمال، واضعة أمامها هدفاً واضحاً يتمثل في أن تصبح كل قصة نجاح عربية موثقة، وكل تجربة قيادية مصدر إلهام لمستقبل أفضل.

"مئة"… ليست مجرد منصة تحاور رواد الأعمال، بل منصة تحفظ إرثهم، وتوثّق التحولات التي تصنع اقتصاد المستقبل.