مصر: ضرب طبيبة أسنان رفضت إعطاء المريض أسنانه المخلوعة !

تصاعدت في مصر أزمة الاعتداء على طبيبة أسنان ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، وهي في حالة انهيار وبكاء واستغاثة، حيث طلبت المساعدة بعد وقوع اعتداء، عنيف وغير مبرر، عليها من جانب ذوي أحد المرضى، وفق قولها.

وظهر فيديو آخر يوثق لحظات الاعتداء نفسه، حيث تصاعدت صرخات الطبيبة وهي تتعرض للضرب وتهرب من أمام الجناة في العيادة، في مشهد صادم.

وقالت الطبيبة "سارة"، في تصريحات إعلامية، إنها كانت تؤدي عملها داخل العيادة في مدينة "شبرا الخيمة"، التابعة لمحافظة القليوبية، بشكل طبيعي، حيث خلعت ضرسين لأحد المرضى، وبعد انتهاء عملها طلب بعض ذوي المريض تسلّم الأسنان التي تم خلعها.

وأضافت أنها أوضحت لهم أنها وضعت الأسنان داخل صندوق مخصص للحفظ الآمن "Safety Box "، وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للحفاظ على السلامة ومنع انتشار العدوى، إلا أن الأمر تطور إلى مشادة كلامية.

وأوضحت الطبيبة أنها تعرضت للسب والتعدي بالضرب داخل مكان عملها، ما تسبب بإصابتها بجروح في الوجه وكسور باليد، مؤكدة أن الواقعة أثرت فيها نفسيًا، خاصة أنها حدثت خلال أداء رسالتها المهنية.

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبة بالحفاظ على حقها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليها.

من جانبه، كشف الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، الدكتور حازم عزت، عن آخر التطورات بشأن الحادث، مؤكدًا أنهم لا يقبلون بأي تعدٍ على أي طبيب خلال تأدية عمله، وسيعملون على الحفاظ على حقوق الطبيبة ورد اعتبارها.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنه تم التواصل مع الطبيبة منذ علمهم بالواقعة، لافتًا إلى أنها توجهت إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي واستخراج التقرير الطبي اللازم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.