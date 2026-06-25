فيديو لميسي يستعد بتدريبات شاقة لمواجهة الأردن .. وأردنيون يمزحون "لهذه الدرجة عامل حسابنا" ؟! ( شاهد الفيديو)

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موجة واسعة من التفاعل والتعليقات الساخرة بين الأردنيين، بعد نشره مقطع فيديو يستعرض فيه تدريباته البدنية المكثفة استعداداً لمواجهة المنتخب الوطني "النشامى" في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وشارك ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" مقطعاً مصوراً ظهر فيه داخل صالة الألعاب الرياضية وهو يؤدي تدريبات بالأوزان إلى جانب عدد من زملائه في المنتخب الأرجنتيني، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الأردن الذي غادر كأس العالم مبكراً.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، محققاً أكثر من 20 مليون مشاهدة ومليوني إعجاب خلال وقت قصير، فيما تناقل أردنيون المقطع على صفحاتهم مصحوباً بتعليقات طريفة حملت الكثير من الدعابة والفخر في آن واحد. وتساءل بعض المعلقين مازحين: "لهالدرجة ميسي عامل حساب للنشامى؟"، فيما كتب آخرون: "واضح إن المباراة مش سهلة عليه".

ويستعد المنتخب الأرجنتيني، متصدر المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة، لمواجهة المنتخب الوطني فجر الأحد المقبل على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، في لقاء ينتظره الأردنيون بشغف كبير لمشاهدة النشامى أمام بطل العالم ونجمه ليونيل ميسي.

ورغم الطابع الساخر للتعليقات، عكست ردود الفعل حالة الحماس والترقب التي يعيشها الشارع الأردني قبل المواجهة التاريخية المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني في أول مشاركة للنشامى في نهائيات كأس العالم.