شاهد كيف احتفل ميسي بعيد ميلاده الـ 39 وسط زملائه

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ 39 داخل معسكر منتخب الأرجنتين المشارك في بطولة كأس العالم 2026 وسط أجواء من البهجة والسعادة بين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين حرصوا على مشاركة قائد التانجو هذه المناسبة الخاصة.

وشهد مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني احتفالية مميزة عكست المكانة الكبيرة التي يحظى بها ميسي داخل الفريق سواء باعتباره القائد التاريخي للمنتخب أو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تجمع اللاعبون حوله والتقطوا الصور التذكارية وسط أجواء من المرح والتفاؤل قبل استكمال مشوار البطولة .

ويواصل ميسي كتابة التاريخ في النسخة الحالية من كأس العالم بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز على النمسا بهدفين دون رد سجل خلالهما ثنائية جديدة رفعت رصيده إلى 5 أهداف في البطولة بعد الهاتريك الذي أحرزه أمام الجزائر في الجولة الأولى .

وبهذا الإنجاز رفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال متجاوزا الألماني ميروسلاف كلوزه في رقم جديد يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات .