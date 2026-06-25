"القاتل الصامت".. أكثر من 50 طعاما طبيعيا لخفض ضغط الدم

لا يقتصر دور الطعام في حياتنا على التغذية فحسب رغم أهمية هذا الدور؛ كما أنه لا يمد الجسم بالطاقة فحسب، بل يسهم عدد وافر من الأطعمة في الحماية ولوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم.

وحسب موقع "سي ان ان بالعربية" عن الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" هنا قائمة بأبرز الأصناف التي يجب أخذها في عين الاعتبار، وتشمل ما يلي:

- الفواكه: الأفوكادو، الموز، التوتيات، عصير البرتقال المدعّم، الجريب فروت، الكيوي، الليمون الحامض، والبرتقال.

- الخضراوات: البنجر، البروكلي، الكرنب "بروكسل"، الجزر، الخضراوات الورقية الداكنة، السبانخ، الثوم، البازيلاء، الفلفل، البطاطا، البطاطا الحلوة، والطماطم.

- اللحوم الخالية من الدهون: الدجاج، اللحم البقري الخالي من الدهون، الديك الرومي، الأسماك، السلمون، السلمون المرقّط، الهلبوت والماكريل.

- الحبوب الكاملة: الشوفان، الأرز البني، الفارو، الشعير، والكينوا.

- البقوليات: الحمص، الفاصولياء المجففة، التوفو المدعّم، وفول الصويا.

- الألبان: الحليب، الزبادي، الجبنة، وجبنة القريش.

- المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، الفستق، الفول السوداني، بذور الكتان، بذور الشيا، بذور اليقطين، بذور دوار الشمس، الجوز البرازيلي، والحليب النباتي المدعّم.

- الزيوت: زيت الزيتون البكر، زيت الكانولا، وزيت الأفوكادو.

وعندما يقع المحظور ويحدث المرض تتعرض جدران الشرايين لضغط مرتفع ومستمر لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها:

- تمدد الأوعية الدموية.

- السكتة الدماغية.

- فشل القلب.

- الذبحة الصدرية.

- الفشل الكلوي.

- فقدان البصر (العمى).

- مرض الشرايين الطرفية.

- مشاكل في الذاكرة والتركيز.

وينصح بإجراء فحص دوري لضغط الدم مرة كل سنتين على الأقل، بدءا من سن 18 عاما أو عند وجود أي من عوامل الخطر.

وإلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، يُنصح ببعض الإرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتشمل:

- تقليل الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- الامتناع عن التدخين.

- الحد من الإجهاد النفسي.