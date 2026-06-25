وزيرة الأسرة الألمانية: اتركوا هواتفكم وكونوا قدوة لأبنائكم

نصحت وزيرة الأسرة الألمانية، كارين برين، أولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية خلال المرحلة الابتدائية.

وقالت الوزيرة لمجلة «إلترن» إنها تناشد الآباء والأمهات «أن يأخذوا دورهم كقدوة على محمل الجد، وأن يقدموا لأطفالهم نموذجاً بعدم حمل هواتفهم باستمرار»، مضيفة أنه ينبغي للأسر أيضاً وضع قواعد لاستخدام الهواتف المحمولة. وأضافت: «مجرد وضع قاعدة تقضي بألا تكون الهواتف الذكية موجودة في غرفة الأطفال أثناء الليل يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً».

وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت الوزيرة: «لا يكفي فرض حظر بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي، فنحن نعيش في مجتمع رقمي».

ولفتت إلى أن الأطفال واليافعين لا ينبغي استبعادهم من هذا الواقع، بل يجب تعريفهم بهذا العالم بطريقة تتناسب مع أعمارهم.